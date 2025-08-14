對外求才！中國新增K字簽證 招徠外國青年科技人才

快訊

中央社／ 台北14日電

為吸收外國人才壯大本國科技，中國國務院今天宣布修改相關條例，新增專門發給外國青年科技人才，在入境次數、有效期、停留期上有更多便利的「K字簽證」，自10月1日起實施，對象則是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才。

新華社今天報導，中國國務院總理李強7日簽署國務院令，公布「國務院關於修改『中華人民共和國外國人入境出境管理條例』的決定」，增列上述內容。

根據報導，這項決定對入境出境管理條例作2處修改。一是在條例規定的普通簽證類別中新增「K字簽證」，明確發給入境的外國青年科技人才；二是規定申請K字簽證，應符合中國政府有關主管部門規定的外國青年科技人才的條件和要求，並提交相應的證明材料。

參與修改這項條例的中國司法部、外交部、公安部、國家移民局等部門表示，「K字簽證」簽發給中國國內外知名大學院校或科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業，並獲得相應學歷學位證書（學士及以上），或在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

上述部門說，至於具體條件和要求，將在中國駐外使領館網站公布。

根據上述單位說法，相較於中國現有的12類普通簽證，「K字簽證」將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後，可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。

此外，「K字簽證」僅對持證人年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，「不要求國內有聘用或邀請單位」，申辦流程也將更為便利。

上述單位說，「中國發展需要世界人才的參與，中國發展也為世界人才提供機遇」。為深入實施「新時代人才強國戰略」，便利外國青年科技人才前往中國，促進青年科技人才國際合作交流，按照中共中央、中國國務院決策部署，司法部會同外交部、公安部、國家移民局等部門研究起草了此次修改。

