中共對台滲透 邱垂正：港澳居民居留定居須檢視

陸委會主委邱垂正今天在一場座談會上表示，因應中共對台統戰滲透不斷，政府有必要重新檢視港澳居民在台居留與定居制度，將增設「長期居留」，為港澳人士提供彈性選擇。

大陸委員會（陸委會）、財團法人台港經濟文化合作策進會（策進會）14日在新北市召開「關懷港澳居民來台居留定居座談會」。

邱垂正致詞表示，歡迎每一位有心來台發展的移居者在台開創新生活，政府秉持開放與關懷態度舉辦多元活動，由策進會所屬台港服務交流辦公室提供專人專線諮詢服務窗口，輔導、協助港澳朋友融入台灣社會，順利走向定居。

邱垂正指出，近年由於港澳局勢變化以及中共對台統戰滲透不斷加劇，為了維護台灣珍貴的自由民主生活方式，政府有必要全面檢視現行港澳居民在台居留與定居的制度，建立更多安全管理機制，回應社會各界關注。

他說，未來港澳朋友來台居留定居制度將改為「居留」、「長期居留」、「定居」；增設「長期居留」階段是為有不同需求的港澳人士提供彈性選擇。在「長期居留」期間，將開放申請個人式工作許可，可自由入出境，讓港澳人士依個人規劃決定是否申請定居。

邱垂正強調，基於信賴保護原則，新制上路時會有合理過渡期以保障其信賴利益，「請目前已經在台居留的港澳朋友放心，安心在台生活」。

陸委會規劃，年底前在台灣北中南各地舉辦6場港澳居民來台居留定居座談會，讓港澳人士與政府相關機關有面對面溝通機會。