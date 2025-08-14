國台辦嗆損大陸護照將究責 陸委會：恐嚇陸配

內政部日前預告修正大陸人民來台定居許可辦法，要求應附喪失大陸戶籍和未申領持用或已放棄（註銷）大陸護照證明，實務上包括截角大陸護照的做法，大陸國台辦昨稱，將對損毀大陸護照依法究責。陸委會副主委兼發言人梁文傑今回應稱，這「實際上是在恐嚇陸配」，強調入籍遵守我方法令是「不可變動的原則」，對國台辦說法表示譴責。

梁文傑14日主持陸委會例行記者會，就近期大陸人民來台定居相關規定、公職人員國籍等議題受到討論做出回應。

他說，國台辦的說法實際上是在恐嚇陸配，就是說要截角大陸護照的話，可能會受到中共相關法律的懲罰，「但是從我們國家的立場，你要加入中華民國國籍，你就要遵守中華民國的法令，這個是不可變動的原則。」

梁文傑說，對於國台辦昨天的說法，「基本上是在恐嚇」，我們表示譴責。他強調，「我們會照我們的法令走」。

至於國台辦發言人朱鳳蓮昨對於花蓮陸配村長遭解職，和內政部長劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國政府」等議題，重申「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分」。梁文傑直言，「這是他們不斷重複的說法，沒有甚麼特別評論的」。

梁文傑也重申，民選公職人員禁止擁有雙重國籍，是國籍法20條明確規定，也是所有中華民國國民都必須遵守的法律，所謂國籍就是指中華民國以外的國籍，不論是一個國家、一個政權，還是一個組織也好，只要擁有它的國籍就是所謂外國籍，「這跟承不承認中華人民共和國是兩回事」。

另對於內政部擬修法，曾為中共政治宣傳不許回復台灣身分，是否代表曾遭註銷台灣身分李東憲、林金城、張立齊等人只能當大陸人，梁文傑說，修法是因應相關情況，不針對個案，若從事不利於台灣國家利益，或有違反「反滲透法」或「國安法」等，回復台灣身分就比較困難，至於上述例子都是個案，「等到他們如果真的要來申請的話再說」。

同場記者會上，梁文傑也回應有關國台辦昨稱，福建沿海地區與金門通電、通氣、通橋等前期技術準備已經基本完成一事。梁文傑說，實務上通水、通氣、通電、通橋這些議題都屬於中央公權力，非地方自治事項，根據資料，金馬目前生活在水、電、氣方面沒有匱乏之虞。

梁文傑還補充，通水部分，政府長期推動金門水源建設，就是為了一但情勢變化，水源被斷時，確保金門保有自有水源，達到75%以上。至於馬祖，梁文傑稱，馬祖更沒有什麼通氣、通電、通橋的需求，也沒有通水需求，「這是目前政府的態度」。