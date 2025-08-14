館長深圳行體驗自動駕駛計程車 驚吐車輛起步、打方向盤「不溫柔」

網紅「館長」陳之漢深圳行進入第二天，搭乘了「小馬智行」無人自動駕駛計程車在深圳街頭穿梭。他在車內不時表示自己「超緊張」，對著空無一人的駕駛座喊著「（開）穩一點呀！」經過約10分鐘的體驗後，館長坦言車輛起步和打方向盤「有點不溫柔」，但仍大讚技術很厲害，直呼「台灣什麼時候要有？」

館長14日下午首先前往騰訊總部濱海大廈參訪，聽取騰訊公司發展進程的介紹，並參觀總部的福利設施，像是籃球場、健身房等。隨後體驗了「小馬智行」無人自動駕駛計程車，並參觀了星塵智能等機器人企業。

館長坐上「小馬智行」計程車後，反覆表示自己「現在超緊張的」，他說自己是第一次坐這種（無人駕駛）車，身為會開車的人會特別擔心。車輛上路後，館長不時發出驚嘆聲，也時刻注意著前方路況，舉凡車輛前方出現外送小哥或是行人，都反覆喊著「你穩一點呀！我很害怕！」不過在體驗尾聲，館長也直呼「好厲害，好羨慕，好想要」，表示「台灣什麼時候要有？」

體驗結束後，館長與導遊閒聊時大讚自動駕駛計程車厲害，但也坦言車輛起步時「會有一點衝動」，打方向盤的速度「左傾右傾有點不溫柔」，但強調這都可以諒解。他還提到，無人駕駛車上裝有喇叭，移動或是乘客下車時，會向周邊發送廣播：「不要罵我」「注意注意！」認為很厲害、安全。

館長在騰訊總部時有與2名來自台灣的實習生短暫訪談，其中來自新北永和的Eva說，騰訊公司的福利非常好，包含早餐、晚餐，下班後還能報名瑜珈、動感單車等運動課程，「不用擔心因為上班就運動不到」，喊話台灣朋友投遞履歷「來這邊體驗不同的環境」。

館長詢問，騰訊公司的特點是什麼？另一名自稱來自台北的男實習生表示，「很包容、很有溫暖，也可以把大家搞得很舒適」，他舉例，公司有健身房，自己今晚還要去攀岩牆，這都是很好的福利，而且公司的美食很多。

對於騰訊的參訪心得，館長接受媒體聯訪時表示，自己看到一個企業從無到有，尤其一個企業家取之於社會，用之於社會，馬化騰對於員工很好，「我對員工也很好，但是今天看到騰訊，我覺得遠遠不足，真的是一家值得效仿與尊敬的企業。」

談到機器人，館長說，「中國大陸進步如此之快，中國人的確值得驕傲之外，但是也會衍生另外一個值得思考的問題，未來機器人會取代非常多的勞力。」他也提到，無論是機器人、無人駕駛還是AI，給人類文明帶來了低成本、高方便性。他相信在企業競爭、「內捲」之下，未來機器人一定堅固又耐用。他還說，「我今天真的非常佩服整個大陸進步之神速，競爭非常良性，也希望台灣政府、台灣人反思」。