20藝人涉配合對岸統戰 陸委會：限期回覆後將做查處

陸委會今年偕同文化部，對在特定時間配合轉發中共訊息、唱和武統主張的約二十名藝人進行查核，有無與中共黨政軍合作行為。對案件進展，陸委會副主委兼發言人梁文傑14日說，已限期要求回覆，目前收到了十幾份，若未回覆也表示政府已盡到告知要來說明的義務，「之後我們就會做出查處」。

對於查核歐陽娜娜等二十名藝人，是否和中共黨政軍合作，涉違反兩岸條例一案，日前自由時報報導引述知情政府官員稱，大部分經紀公司已回覆政府，多數藝人聲稱不曉得、沒有那個意思，回答避重就輕。

自陸委會宣布查核以來已近三個月，就該案進展，梁文傑14日回應說，「我們的處分，都還沒有做出來」。他坦言，只能說目前已有陸續通知藝人要做說明，收到了大概十幾份，有回覆的，有一些沒有回覆的。

梁文傑說，對於還沒有回覆的，陸委會會設定一個時間點，期限內還沒有回覆的話，就是「不回覆」，這也表示政府已盡到告知要來說明的義務，「之後我們就會做出查處」。

至於「時間點」是什麼時候，梁文傑僅稱，「應該很快了」，與近月的答覆相同。

另對於「大高雄海峽兩岸經貿文化交流促進會」蔡姓女理事長，於2023年10月19日至25日間率團赴陸，被以涉嫌意圖影響大選，依違反正副總統罷免法和反滲透法起訴，高等法院高雄分院今上午宣判無罪。

梁文傑回應說，高雄地檢已經提出上訴，上訴時有提出，該團的住宿、餐飲等消費，遠超他們的自費額，這背後顯然有資金挹注，可惜法院依然不採納，我們只能尊重法院。但他說，還是要提醒，偵查機關辦反滲透法和國安法相關案子都非常辛苦，蒐集證據不易，希望全國人民給多一些鼓勵。