繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

陸委會替菲律賓講話 譴責中共在南海鬧事

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
黃岩島（民主礁）地理位置，圖中紅點處。（百度地圖）
黃岩島（民主礁）地理位置，圖中紅點處。（百度地圖）

近期中菲在南海尤其黃岩島（我稱「民主礁」）對峙激化，陸委會副主委兼發言人梁文傑14日在主持例行記者會後，罕見主動補充表示，對於中共在南海的挑釁行徑，本會予以譴責，政府將持續與區域夥伴合作，共同維護印太地區的和平、穩定和繁榮。

1947年我中華民國政府公布南海島礁「民主礁」為中華民國領土範圍，迄今雖未宣布放棄民主礁的主權，但近年已不再聲索主權。目前民主礁（黃岩島）由中共實控，劃歸為海南省三沙市管轄，但菲律賓與域外的美國持續挑戰中共的主權主張。

梁文傑14日下午主持陸委會例行記者會，在媒體提問後，他進行補充說明。梁文傑說，「我們最後再特別講一下，最近中國海警在南海黃岩島的區域，騷擾和阻撓菲律賓的海警隊值勤，用維權的名義和危險的手段，然後造成了一些事件」。

梁文傑表示，對於中共在南海的挑釁行徑，本會予以譴責，政府將持續與區域夥伴合作，共同維護印太地區的和平、穩定和繁榮。

本周一，中菲在南海黃岩島爆發衝突，當時兩艘大陸船艦疑似為了阻止菲律賓的運補任務，甚至導致了大陸自家軍艦與海警船相撞意外。後，解放軍南部戰區昨日通報，監視並驅離了「非法闖入黃岩島領海」的美軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，DDG 76），這是美軍六年來首次在黃岩島海域採取軍事行動。

菲律賓政府今天還表示，一架共機昨日在黃岩島上空執行巡邏飛行時，「攔截」一架搭載記者的菲律賓飛機，最近僅相距約61公尺。

