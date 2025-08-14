王毅在雲南分別會見泰、柬外長 籲兩國重建互信重歸於好

在泰柬邊境衝突達成停火協議後，大陸外長王毅14日在雲南分別會見出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅說，柬泰都是中國的好鄰居、好朋友；中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信，重歸於好，支持東協以「東協方式」解決好東協內部的問題；中方願依雙方意願提供必要協助。

大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」第10次外長會14日至15日在雲南安寧登場，由大陸外長王毅主持。會議期間，還將舉行中老（陸稱寮國為老撾）緬泰外長非正式會晤。據大陸外交部網站消息，王毅14日在會議期間與泰、柬外長分別進行會見。

就泰柬邊境局勢，王毅會見泰國外長瑪里時說，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信，重歸於好，支持東協以「東協方式」解決好東協內部的問題。中方願根據雙方意願提供必要協助。

王毅會見柬埔寨外長布拉索昆時說，柬、泰都是中國的好鄰居、好朋友，期待雙方加強接觸交流，恢復友好互信。中方相信當事方能夠通過對話協商妥善解決分歧，支持東協為此發揮積極作用，維護好東協的團結。

據中方發布，瑪里高度贊賞中方客觀公正立場和為推動局勢降溫發揮的建設性作用；布拉索昆介紹了柬泰關係近況，感謝中方積極勸和促談，推動局勢降溫。

就「瀾湄合作」外長會，王毅告訴瑪里，瀾湄合作已成為最成功的次區域合作機制。瀾湄合作進入第10個年頭，處於承前啟後的關鍵階段。此次外長會在大陸安寧舉行，寓意和平、和睦、和諧。中方願同泰方發揮共同主席國作用，確保會議取得圓滿成功，維護團結合作大局，維護地區和平穩定。

王毅告訴布拉索昆，瀾湄國家在大陸安寧舉行外長會，共商發展大計、發出安寧之聲、形成安寧共識，具有重要意義。中方贊賞柬方開展網賭電詐清剿行動，希望柬方繼續採取強有力措施，同地區國家形成合力，打擊跨境犯罪活動。