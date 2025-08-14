快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅在雲南分別會見泰、柬外長 籲兩國重建互信重歸於好

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅14日在雲南安寧會見赴大陸出席「瀾湄合作」第10次外長會的柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅14日在雲南安寧會見赴大陸出席「瀾湄合作」第10次外長會的柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。（圖／取自大陸外交部網站）

在泰柬邊境衝突達成停火協議後，大陸外長王毅14日在雲南分別會見出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅說，柬泰都是中國的好鄰居、好朋友；中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信，重歸於好，支持東協以「東協方式」解決好東協內部的問題；中方願依雙方意願提供必要協助。

大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」第10次外長會14日至15日在雲南安寧登場，由大陸外長王毅主持。會議期間，還將舉行中老（陸稱寮國為老撾）緬泰外長非正式會晤。據大陸外交部網站消息，王毅14日在會議期間與泰、柬外長分別進行會見。

就泰柬邊境局勢，王毅會見泰國外長瑪里時說，中方支持泰柬雙方加強對話協商，重建互信，重歸於好，支持東協以「東協方式」解決好東協內部的問題。中方願根據雙方意願提供必要協助。

王毅會見柬埔寨外長布拉索昆時說，柬、泰都是中國的好鄰居、好朋友，期待雙方加強接觸交流，恢復友好互信。中方相信當事方能夠通過對話協商妥善解決分歧，支持東協為此發揮積極作用，維護好東協的團結。

據中方發布，瑪里高度贊賞中方客觀公正立場和為推動局勢降溫發揮的建設性作用；布拉索昆介紹了柬泰關係近況，感謝中方積極勸和促談，推動局勢降溫。

就「瀾湄合作」外長會，王毅告訴瑪里，瀾湄合作已成為最成功的次區域合作機制。瀾湄合作進入第10個年頭，處於承前啟後的關鍵階段。此次外長會在大陸安寧舉行，寓意和平、和睦、和諧。中方願同泰方發揮共同主席國作用，確保會議取得圓滿成功，維護團結合作大局，維護地區和平穩定。

王毅告訴布拉索昆，瀾湄國家在大陸安寧舉行外長會，共商發展大計、發出安寧之聲、形成安寧共識，具有重要意義。中方贊賞柬方開展網賭電詐清剿行動，希望柬方繼續採取強有力措施，同地區國家形成合力，打擊跨境犯罪活動。

據中方發布，瑪里表示，泰方高度重視瀾湄合作，相信在中國的戰略引領下瀾湄合作將走深走遠，為區域繁榮穩定發揮更大作用。布拉索昆說，柬方願全力支持參與，希望通過此次外長會，推動瀾湄合作加快發展，促進地區繁榮穩定。

大陸外交部長王毅14日在雲南安寧會見赴大陸出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅14日在雲南安寧會見赴大陸出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里。（圖／取自大陸外交部網站）

王毅 東協 外交部

延伸閱讀

對抗單邊霸權、保護主義 瀾湄外長會在雲南登場

泰柬邊境停火後 大陸主場外交「瀾湄合作外長會」明雲南登場

王毅與韓新任外長通話 呼籲共同反對「脫鈎斷鏈」

王毅晤印度外長 籲攜手維護「全球南方」共同利益

相關新聞

雙城論壇傳下月底登場 陸委會：北市府已申請赴上海洽商

台北上海雙城論壇今年將由北市府率團赴上海參加，傳出可望於9月25日舉行。對此陸委會副主委兼發言人梁文傑14日表示，「我並...

王毅在雲南分別會見泰、柬外長 籲兩國重建互信重歸於好

在泰柬邊境衝突達成停火協議後，大陸外長王毅14日在雲南分別會見出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里、柬埔寨副首相...

陸委會替菲律賓講話　譴責中共在南海鬧事

近期中菲在南海尤其黃岩島（我稱「民主礁」）對峙激化，陸委會副主委兼發言人梁文傑14日在主持例行記者會後，罕見主動補充表示...

中共九三閱兵 陸委會宣布禁止公務員、曾任要職者出席

中共將於今年隆重紀念抗日戰爭勝利80周年，計畫9月3日在北京「大閱兵」，因其對台統戰性質，陸委會副主委兼發言人梁文傑14...

「大九學堂」在重慶發現李白、杜甫、劉禹錫的三峽巧遇

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前率領「大九學堂」27位師生造訪中國大陸最大的直轄市重慶，和重慶大學等頂大的學生交流，參觀大足石刻、金佛山等世界遺產。在行程中也上了意外的一課，因為和李白、杜甫、劉禹錫巧妙相

陸與俄羅斯艦隊駛入太平洋 開啟亞太聯合巡航

俄羅斯太平洋艦隊14日宣布，一支俄中艦隊已從堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克港啟航前往太平洋，執行亞太地區聯合巡航任務。太平洋艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。