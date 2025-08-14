中共官媒：幹部過緊日子不是苦日子 合理工資不能少

人民日報今天針對中國各地執行「反浪費條例」發表文章，指有些地方把過緊日子理解成過苦日子，是打著過緊日子的旗號行懶政怠政，本質上還是形式主義。文章強調，黨政機關過緊日子並不影響幹部收入，合理工資、津貼、社保「一分不能少」。

這篇以「從『緊日子』裡過出好日子」為題的評論文章說，自從中共推出「黨政機關厲行節約反對浪費條例」並實施以來，贏得「社會各界廣泛好評」。黨政機關習慣「過緊日子」，目的是為老百姓「過好日子」。

文章提到，各地在執行這項條例的過程中，存在一些「誤讀」。個別地方把「過緊日子」理解成了「過苦日子」，厲行節約直接簡化為「能砍就砍」。這只不過是打著「過緊日子」的旗號行「懶政怠政」之實，本質上還是在搞「形式主義」那一套。

這篇文章強調，從「反對浪費條例」內容來看，黨政機關習慣過緊日子，並不影響幹部收入、民生福祉、消費提振。其中，幹部的合理工資、津貼、社保「一分不能少」；教育、醫療、養老、保障房等民生投入不但不能減，還得持續增加。

文章說，過緊日子，緊的是「不該花的錢」。而黨政機關省下來的錢，可以集中起來辦更多實事。例如用於科技創新、產業升級、鄉村振興，還有解決群眾急難愁盼的那些關鍵小事上。「該省的省，該花的花」，花在「發展緊要處、民生急需上」，這才是過緊日子的真正目的。

這篇文章說，怎麼「過好緊日子」，考驗黨政機關的管理能力。「少花錢是本事，花好錢是大智慧」，只要敢「打破壁壘、盤活資源」，同樣的錢就能辦更多事，讓「緊日子過出高效能」。

文章最後表示，過緊日子不是降低標準，也不是讓幹部苦熬。真正把錢花在刀刃上、緊要處，才能用黨政機關的緊日子換來百姓的好日子。

中共今年加大反腐力道，5月中旬發布新修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，要求黨政機關「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，其中重點是整治違規吃喝及嚴格訂定國內公務接待標準等。

此後，一些地方政府在執行時卻「層層加碼」，演變成諸如禁止公務員3人以上聚餐，銀行經理中午被客戶請吃一碗人民幣6元（約新台幣25元）的麵條即遭罰款3000元等情事，被批評矯枉過正。