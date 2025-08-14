中共官媒：幹部過緊日子不是苦日子 合理工資不能少

快訊

中央社／ 台北14日電

人民日報今天針對中國各地執行「反浪費條例」發表文章，指有些地方把過緊日子理解成過苦日子，是打著過緊日子的旗號行懶政怠政，本質上還是形式主義。文章強調，黨政機關過緊日子並不影響幹部收入，合理工資、津貼、社保「一分不能少」。

這篇以「從『緊日子』裡過出好日子」為題的評論文章說，自從中共推出「黨政機關厲行節約反對浪費條例」並實施以來，贏得「社會各界廣泛好評」。黨政機關習慣「過緊日子」，目的是為老百姓「過好日子」。

文章提到，各地在執行這項條例的過程中，存在一些「誤讀」。個別地方把「過緊日子」理解成了「過苦日子」，厲行節約直接簡化為「能砍就砍」。這只不過是打著「過緊日子」的旗號行「懶政怠政」之實，本質上還是在搞「形式主義」那一套。

這篇文章強調，從「反對浪費條例」內容來看，黨政機關習慣過緊日子，並不影響幹部收入、民生福祉、消費提振。其中，幹部的合理工資、津貼、社保「一分不能少」；教育、醫療、養老、保障房等民生投入不但不能減，還得持續增加。

文章說，過緊日子，緊的是「不該花的錢」。而黨政機關省下來的錢，可以集中起來辦更多實事。例如用於科技創新、產業升級、鄉村振興，還有解決群眾急難愁盼的那些關鍵小事上。「該省的省，該花的花」，花在「發展緊要處、民生急需上」，這才是過緊日子的真正目的。

這篇文章說，怎麼「過好緊日子」，考驗黨政機關的管理能力。「少花錢是本事，花好錢是大智慧」，只要敢「打破壁壘、盤活資源」，同樣的錢就能辦更多事，讓「緊日子過出高效能」。

文章最後表示，過緊日子不是降低標準，也不是讓幹部苦熬。真正把錢花在刀刃上、緊要處，才能用黨政機關的緊日子換來百姓的好日子。

中共今年加大反腐力道，5月中旬發布新修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」，要求黨政機關「從嚴從簡，帶頭過緊日子」，其中重點是整治違規吃喝及嚴格訂定國內公務接待標準等。

此後，一些地方政府在執行時卻「層層加碼」，演變成諸如禁止公務員3人以上聚餐，銀行經理中午被客戶請吃一碗人民幣6元（約新台幣25元）的麵條即遭罰款3000元等情事，被批評矯枉過正。

幹部 中共

相關新聞

20藝人涉配合對岸統戰 陸委會：限期回覆後將做查處

陸委會今年偕同文化部，對在特定時間配合轉發中共訊息、唱和武統主張的約二十名藝人進行查核，有無與中共黨政軍合作行為。對案件...

陸委會替菲律賓講話 譴責中共在南海鬧事

近期中菲在南海尤其黃岩島（我稱「民主礁」）對峙激化，陸委會副主委兼發言人梁文傑14日在主持例行記者會後，罕見主動補充表示...

王毅在雲南分別會見泰、柬外長 籲兩國重建互信重歸於好

在泰柬邊境衝突達成停火協議後，大陸外長王毅14日在雲南分別會見出席「瀾湄合作」第10次外長會的泰國外長瑪里、柬埔寨副首相...

雙城論壇傳下月底登場 陸委會：北市府已申請赴上海洽商

台北上海雙城論壇今年將由北市府率團赴上海參加，傳出可望於9月25日舉行。對此陸委會副主委兼發言人梁文傑14日表示，「我並...

中共九三閱兵 陸委會宣布禁止公務員、曾任要職者出席

中共將於今年隆重紀念抗日戰爭勝利80周年，計畫9月3日在北京「大閱兵」，因其對台統戰性質，陸委會副主委兼發言人梁文傑14...

「大九學堂」在重慶發現李白、杜甫、劉禹錫的三峽巧遇

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前率領「大九學堂」27位師生造訪中國大陸最大的直轄市重慶，和重慶大學等頂大的學生交流，參觀大足石刻、金佛山等世界遺產。在行程中也上了意外的一課，因為和李白、杜甫、劉禹錫巧妙相

