雙城論壇傳下月底登場 陸委會：北市府已申請赴上海洽商

台北上海雙城論壇今年將由北市府率團赴上海參加，傳出可望於9月25日舉行。對此陸委會副主委兼發言人梁文傑14日表示，「我並不清楚」，但透露北市府已有官員申請去對岸，就雙城論壇來做洽商，「我們就依規定辦理」。

梁文傑14日主持陸委會例行記者會，就今年雙城論壇傳出可望於9月25日舉辦，他說，「我並不清楚，因為台北市政府並沒有向我們申請。」

但他表示，台北市政府的官員有申請要去對岸，就雙城論壇來做洽商，所以台北市府是已經有申請要去做洽商的事宜，至於其他的部分，「我們就依規定辦理」。

雙城論壇今年邁入第16年，是台北市長蔣萬安任內第3次參加，任內第1次赴上海，第2次是台北市政府舉辦，這次輪到北市府前往上海。本報早前報導，就本屆舉辦時間，知情人士表示，9月25日是比較好的時間，「但仍須陸方同意」，還沒有確定時間。

值得注意的是，上月2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽在上海第二工業大學舉行，龍華科技大學、建國科技大學皆有師生赴上海參賽。本報也曾報導，7月8日，台北市副市長林奕華低調到場觀摩比賽、上海市台辦主任金梅也現身陪同，或與雙城論壇籌辦事宜有關。