陸與俄羅斯艦隊駛入太平洋 開啟亞太聯合巡航

俄羅斯太平洋艦隊14日宣布，一支俄中艦隊已從堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克港啟航前往太平洋，執行亞太地區聯合巡航任務。太平洋艦隊表示，此次聯合巡航目標，是加強俄中海軍合作、維護亞太地區和平穩定、開展海域態勢監控、保護兩國海上經濟設施安全。

俄通社報導，該艦隊新聞處稱，俄羅斯海軍和中共解放軍的1支艦隊在堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克港完成補給後，啟航前往太平洋執行亞太地區聯合巡航任務，在駛離阿瓦恰灣時，艦艇編隊開展反無人機防禦及綜合防衛演練；在進入太平洋後，各艦實施多陣型機動轉換訓練。

該新聞處表示，艦隊中有太平洋艦隊的「特里布茨海軍上將號」大型反潛艦、中共海軍「紹興號」驅逐艦、「千島湖號」綜合補給艦。

報導指，本月7日，太平洋艦隊宣布俄中艦艇編隊進入日本海，開始在亞太地區執行聯合巡航任務；12日，兩國艦隊停靠堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克港進行補給。這是雙方海軍第5次在亞太地區進行聯合巡航。

2021年以來，俄羅斯與中國大陸定期舉行此類巡航；2019年以來，雙方還在亞太地區舉行聯合空中巡航，有戰略航空兵參與。先前俄羅斯與中共艦艇在日本海舉行聯合演習，參演艦艇編隊完成實彈砲擊訓練；演練反潛作戰、防空作戰以及海上搜救。