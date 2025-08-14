「大九學堂」在重慶發現李白、杜甫、劉禹錫的三峽巧遇

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前率領「大九學堂」27位師生造訪中國大陸最大的直轄市重慶，和重慶大學等頂大的學生交流，參觀大足石刻、金佛山等世界遺產。在行程中也上了意外的一課，因為和李白、杜甫、劉禹錫巧妙相遇了。

走進重慶中國三峽博物館，一處安靜的角落，三尊銅像正深情地靜靜對望。分別是左邊衣袖飄飄、滿臉自信的「詩仙」李白；中間眉宇深鎖、神情凝重的「詩聖」杜甫；以及右側微帶笑意、氣質瀟灑的「詩豪」劉禹錫。

慢著！這三人乃分屬盛唐、中唐的詩壇巨匠，李白是西元701至762年的人物，杜甫是712至770年，劉禹錫則是772至842年。換句話說，劉禹錫出生時李白已過逝10年，杜甫也離世2年，時代不完全一樣，如何相聚？如果那個年代有臉書之類的社交軟體，也不可能互加好友。師生一行苦思不解，所幸在解說員給的線索下，悟出了答案，原來三人都曾譜寫過和長江三峽有關的著名詩作。

隨團輔導老師，文化大學新聞系教授莊伯仲指出，在歷史的長河中，長江三峽以其險峻的自然風光和深厚的文化底蘊，吸引了無數騷人墨客駐足吟詠，留下傳頌千古的詩篇。因此三峽對詩仙李白而言，既是詩歌創作的源泉，也是人生際遇的見證。他曾多次遊歷，留下不少佳作，其中最膾炙人口的《早發白帝城》：「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」就生動描繪了他重獲自由後，歸心似箭的急切心情，以及三峽水流湍急、船行如飛的景象。這不僅展現了三峽的壯麗，更映射出「天上謫仙人」李白豁達樂觀、灑脫不羈的人生觀。

詩聖杜甫，由於曾親歷安史之亂，飽嘗戰亂之苦，詩歌中充滿對國家命運和人民疾苦的深切關懷。他晚年的代表作之一《登高》：「風急天高猿嘯哀，渚清沙白鳥飛迴。無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。萬里悲秋常作客，百年多病獨登臺。艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒杯。」就以秋日三峽的蕭瑟景象為背景，在寫實主義風格中展現了高超的寫景功力，更深刻地反映了憂國憂民的崇高情懷，詩聖當之無愧。

詩豪劉禹錫雖因參與永貞革新而屢遭貶謫，但即便多逢坎坷與磨難，人格仍舊堅韌不拔，詩風依然豪放曠達。他在擔任夔州（今重慶奉節）刺史期間，創作了大量地方色彩的詩作，最著名的《竹枝詞》：「楊柳青青江水平，聞郎江上唱歌聲。東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴。」便以清新活潑的筆觸，描繪了三峽民歌風情，也巧妙運用「晴」與「情」的諧音梗，暗喻了戀愛中女人的猜疑與期盼，可謂神來之筆。

如今在博物館一隅，詩仙、詩聖、和詩豪跨越時空重聚了，彷彿無聲地講述長江三峽不只是一段地理風光，更是歷代文人的心靈寄託。這是別具深意的安排，因為銅像不只是藝術裝置，更像一場時空對話，讓參觀者漫步館中，仿佛能聽到李白豪飲高歌、杜甫低聲沉吟、劉禹錫閒敲詩稿的聲音，而能共享那份穿越千年的情懷。下次造訪重慶，您不妨走進這片詩意角落，在李白、杜甫、劉禹錫的注視下，或許會有意想不到的體悟。

聚傳媒