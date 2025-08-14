黎智英結案陳辭在即 西方社會關注其健康

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件審訊進入尾聲，近日有西方組織關注其健康狀況，香港當局對此表示強烈不滿和反對，強調黎智英一案由法院獨立審判，又指他在獄中獲得適切的治療。

黎智英被控2項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，以及1項「串謀發布煽動刊物罪」，全案於2023年12月開審，經過100餘天審訊，原定今天進行結案陳辭。但由於颱風楊柳導致香港降下暴雨，法院停審，順延到明天舉行。

綜合港媒報導，在結案陳辭前夕，由海外香港媒體人設立的「香港自由委員會基金會」日前表示，黎智英有糖尿病，且因長期監禁而健康不佳。

基金會又指控，黎智英被關在一個狹小並封閉的牢房內，沒有自然陽光和新鮮空氣，促請港府盡早釋放黎智英。

日經亞洲日前也刊登了黎智英兒子黎崇恩的訪問。黎崇恩說，黎智英過去曾被稱為「肥佬黎」，但因患有糖尿病，在獄中體重驟減，如今「大家已經不能再叫他肥佬」了。

無國界記者也發表聲明指出，自2020年12月以來，黎智英在嚴峻條件下遭受單獨囚禁、每天只有50分鐘的運動時間，且幾乎無法看見任何自然光線，又指黎智英已經77歲，當局卻「拒絕讓黎接受適當的專科醫療照護」，「使他面臨糖尿病併發症危及生命的嚴重風險」。

針對上述言論，港府發言人昨天說，有外部勢力包括「反華傳媒機構」等，就黎智英的國安法案及其羈押情況發表抹黑言論，強調港府對此強烈不滿及反對，並形容他們「污衊和攻擊特區政府的險惡用心昭然若揭」。

發言人聲稱，特區政府已多次強調，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人「均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正」。雖然如此，外部勢力和「反華媒體」仍繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓。

發言人還宣稱，懲教署「一直極為重視在囚人士的安全及健康」。不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供「安全、人道、合適和健康」的羈管環境，包括「提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援……」。

據表示，黎智英的代表律師曾提到，黎智英在獄中「一直獲得適切的治療和待遇」。

美歐國家也一直關注黎智英案，在黎智英多年前被捕及起訴後，美歐各國都曾要求港府釋放黎智英。