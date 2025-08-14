黎智英國安案結案陳詞延後 川普曾稱100%會將他救出

快訊

中央社／ 香港14日綜合外電報導
美國總統川普贏得第2個任期的前幾天，曾做出1項大膽承諾：只要他能重返白宮，他將讓在香港監獄服刑的壹傳媒集團創辦人黎智英獲釋。（美聯社）
美國總統川普贏得第2個任期的前幾天，曾做出1項大膽承諾：只要他能重返白宮，他將讓在香港監獄服刑的壹傳媒集團創辦人黎智英獲釋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普去年10月接受Podcast節目專訪時，以他一貫的自信口吻說道：「我100%會讓他（黎智英）出來。要讓他被放出來很容易。」

川普發下豪語的近10個月後，民主派鬥士、北京長期以來的眼中釘黎智英依然身陷囹圄。

這位77歲的媒體大亨已在最高戒備監獄裡度過1600多天，其中大部分時間都是被單獨監禁，如今他可能在獄中度過餘生。

黎智英是現已停刊的「蘋果日報」創辦人，素以言論直率著稱，這家堅守民主立場、多年來猛烈抨擊中國共產黨的報社最終被迫關閉。如今，他已成為北京對過往自由活躍的金融中心香港展開全面國安鎮壓行動的象徵人物。

黎智英被控勾結外國勢力的國安案件，控辯雙方原先預定今起在法院進行結案陳詞，但由於香港下暴雨，司法機構取消所有審訊，包括黎智英案等全部延期。

據了解，黎智英案的結案陳詞（控辯雙方提交的最後論述）將順延至明天進行。

黎智英被控2項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及1項串謀發布煽動刊物罪。案件於2023年12月開審，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭審理。

美國和歐洲一直關注黎智英案，強烈要求香港當局釋放他。歐洲議會6月通過1項決議，呼籲立即釋放黎智英，並廢除香港的國家安全法。

香港 川普 黎智英 國安法

