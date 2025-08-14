中國戰機黃岩島上空攔截菲律賓飛機 僅距61公尺

快訊

中央社／ 南海黃岩島上空14日綜合外電報導

菲律賓政府表示，一架中國戰鬥機昨天在黃岩島上空執行巡邏飛行時，「攔截」一架搭載記者的菲律賓飛機，最近時僅相距約61公尺。

數天前，兩艘中國船艦疑似為了試圖阻擋菲國補給任務，才在該海域發生碰撞。

路透社報導，一名搭乘菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard, PCG）飛機的路透社記者目睹，中國戰機逼近他所乘坐的小型賽斯納凱旋（Cessna Caravan）渦輪螺旋槳飛機。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國戰機一度在菲律賓飛機後方、上方與機側飛行，最近時僅相距約61公尺。

這是兩國在南海爭議諸島關係持續緊張的最新跡象。

塔瑞耶拉事後在記者會中表示：「他們執行飛行任務時，遭一架中國戰鬥機攔截。」

兩機的遭遇持續20分鐘，期間駕駛艙可聽見下方2艘中國軍艦之一透過無線電要求菲方飛機「立即離開」。

塔瑞耶拉並說，事發同日，兩艘美國軍艦濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati）與驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）在距黃岩島約30海里處被發現。

中國軍方聲稱，美國希金斯號驅逐艦「未經許可」進入海域後，軍方將其驅離，但華府表示，這些軍艦是在執行合法的航行自由行動。

相關新聞

黎智英國安案結案陳詞 因天氣惡劣延後

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控勾結外國勢力的國安案件，控辯雙方原先預定今天起在法院進行結案陳詞，但由於香港下暴雨，司法機...

美報告批香港人權惡化、篇幅減半 中駐港公署斥抹黑

美國國務院12日發表2024年度人權報告，指香港人權狀況惡化，中央和特區政府繼續削弱香港政治自由與自治，警方在國安法律下...

不滿美關稅大刀 莫迪與中破冰、最快下月恢復直航

印度快報引述消息人士說法報導，印度總理莫迪9月可能赴美出席聯合國大會，與美國總統川普會面。另有媒體分析，印度和中國正在恢...

對抗單邊霸權、保護主義 瀾湄外長會在雲南登場

在泰國與柬埔寨邊境仍緊張之際，中國與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」於14、15兩日在雲南舉辦第十次外長會，由...

陸與加勒比建交國舉行外交部磋商：聯大2758號決議不容挑戰

中國大陸與其加勒比海地區建交國外交部間第9次磋商13日在北京舉行，大陸外交部稱，雙方一致認為，聯合國大會第2758號決議...

陸外交部約見日本公使為哪樁？分析指陸關切參拜靖國神社

今年是抗戰勝利80周年，中國大陸與日本關係微妙矛盾。大陸外交部13日公布，亞洲司司長劉勁松約見日本駐華使館首席公使橫地晃...

