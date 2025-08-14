中國戰機黃岩島上空攔截菲律賓飛機 僅距61公尺

菲律賓政府表示，一架中國戰鬥機昨天在黃岩島上空執行巡邏飛行時，「攔截」一架搭載記者的菲律賓飛機，最近時僅相距約61公尺。

數天前，兩艘中國船艦疑似為了試圖阻擋菲國補給任務，才在該海域發生碰撞。

路透社報導，一名搭乘菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard, PCG）飛機的路透社記者目睹，中國戰機逼近他所乘坐的小型賽斯納凱旋（Cessna Caravan）渦輪螺旋槳飛機。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中國戰機一度在菲律賓飛機後方、上方與機側飛行，最近時僅相距約61公尺。

這是兩國在南海爭議諸島關係持續緊張的最新跡象。

塔瑞耶拉事後在記者會中表示：「他們執行飛行任務時，遭一架中國戰鬥機攔截。」

兩機的遭遇持續20分鐘，期間駕駛艙可聽見下方2艘中國軍艦之一透過無線電要求菲方飛機「立即離開」。

塔瑞耶拉並說，事發同日，兩艘美國軍艦濱海戰鬥艦「辛辛那提號」（USS Cincinnati）與驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）在距黃岩島約30海里處被發現。

中國軍方聲稱，美國希金斯號驅逐艦「未經許可」進入海域後，軍方將其驅離，但華府表示，這些軍艦是在執行合法的航行自由行動。