陸與加勒比建交國舉行外交部磋商：聯大2758號決議不容挑戰

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸和其加勒比海地區建交國13日在北京舉行外交部間第9次磋商，大陸外交部稱，雙方一致認為，聯合國大會第2758號決議不容挑戰，加方重申恪守「一個中國原則」。（圖／取自大陸外交部網站）
中國大陸和其加勒比海地區建交國13日在北京舉行外交部間第9次磋商，大陸外交部稱，雙方一致認為，聯合國大會第2758號決議不容挑戰，加方重申恪守「一個中國原則」。（圖／取自大陸外交部網站）

中國大陸與其加勒比海地區建交國外交部間第9次磋商13日在北京舉行，大陸外交部稱，雙方一致認為，聯合國大會第2758號決議不容挑戰，加方重申恪守「一個中國原則」；將繼續在聯合國安理會等多邊平台加強溝通協調，為解決海地問題發揮建設性作用。

據大陸外交部網站14日發布，此次磋商包含安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、多米尼克、格瑞那達、蓋亞那、牙買加、蘇利南、千里達及托巴哥等9個與大陸建交的加勒比海國家外交部常秘或高級別代表出席。

目前，台灣在加勒比海地區的邦交國有海地、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國。

據大陸外交部新聞稿，磋商由大陸外交部副部長苗得雨和格瑞那達外交部常秘哈欽森共同主持。苗得雨表示，大陸與加勒比是「全球南方」重要力量，中方願同加方共同努力，推動中加全面合作夥伴關係不斷邁上新台階。哈欽森說，大陸長期以來支持加方發展，是加方可信賴的合作夥伴，加方願同中方加強互利合作、實現共同發展。

大陸外交部稱，中加雙方一致認為，中加各領域互利合作成果豐碩，增進了雙方人民福祉，是南南合作典範；聯合國大會第2758號決議不容挑戰，加方重申恪守一個中國原則；要拓展經貿、基建、農業、醫療、科技、民航、防災減災、綠色發展等領域合作；要加強高校、智庫、媒體等交流合作，拉緊人文紐帶。

雙方還認為，要共同落實好中拉論壇第4屆部長級會議成果，推動構建中拉命運共同體；繼續在聯合國安理會等多邊平台加強溝通協調，為解決海地問題發揮建設性作用；推動國際社會重視加勒比等小島嶼發展中國家在氣候變化問題上的關切，攜手構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

此磋商機制是大陸與加勒比建交國家之間每2年舉辦1次，第8次磋商是在2023年7月於多米尼克舉行。上次在北京舉行是在2019年。

大陸外長王毅今年5月曾在北京集體會見赴大陸出席中拉論壇（拉美和加勒比國家）第4屆部長級會議的加勒比建交國外長級代表，王毅當時說，要高質量共建「一帶一路」，中方將提供更多政府獎學金及培訓名額；要加強多邊協作，堅持真正的多邊主義；中方將繼續為加方應對氣變提供幫助。據中方發布，加勒比各國外長等表示，一個中國原則是加中關係的基石，加勒比各國將繼續堅定恪守。

