黎智英國安案結案陳詞 因天氣惡劣延後

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控勾結外國勢力的國安案件，控辯雙方原先預定今天起在法院進行結案陳詞，但由於香港下暴雨，司法機構取消所有審訊，包括黎智英案等全部延期。

香港今天清晨起持續下暴雨，天文台發出最高等級的黑色暴雨警告，司法機構相應取消今天所有預定審訊。據了解，黎智英案的結案陳詞（控辯雙方提交的最後論述）順延至明天進行。

這起案件由香港高等法院原訟庭審理，高院原先預定今天借用灣仔區域法院進行聆訊。

黎智英被控兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件於2023年12月開審，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭審理。

控方於2024年6月11日（審訊第90日）完成舉證，3名法官裁定所有控罪表證成立。其後，黎智英選擇出庭自辯，作供52天，控辯雙方預定今天起以口頭結案陳詞，預計需時8天。

除了黎智英，蘋果日報3家相關公司也被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，它們是蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，在審訊過程中沒有傳召證人。

在長達百餘天的審訊中，黎智英否認一項串謀刊印及發布煽動刊物罪，以及兩項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪；蘋果日報3家相關公司全部否認一項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。

美國和歐洲一直關注黎智英案，強烈要求香港當局釋放黎智英；歐洲議會6月通過一項決議，呼籲立即釋放黎智英，並廢除香港的國家安全法，認為相關法令被用來針對黎智英等民主派人士。