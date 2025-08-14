陸外交部約見日本公使為哪樁？分析指陸關切參拜靖國神社

今年是抗戰勝利80周年，中國大陸與日本關係微妙矛盾。大陸外交部13日公布，亞洲司司長劉勁松約見日本駐華使館首席公使橫地晃，就歷史、台灣等問題向日方「表達嚴重關切」。分析認為，中方似乎有意在8月15日「終戰日」到來前制約日方，背後牽涉石破茂內閣是否參拜靖國神社等議題。

大陸外交部表示，劉勁松13日約見橫地晃，就歷史、台灣和在日中國人安全等問題向日方表達嚴重關切；但沒有提及具體關切內容。日本駐陸大使館表示，橫地晃就日本政府涉及上述話題的立場作出了說明，並提及近期在蘇州發生的在陸日本人受傷事件，再次強烈要求中方確保在陸日本人的安全。

就「歷史」方面的關切，日媒共同社指出，在8月15日「終戰日」到來前，中方此舉似乎意在制約日方。日本自民黨籍前經濟產業大臣西村康稔13日參拜了靖國神社。石破茂內閣成員是否會在15日「終戰日」這一天參拜靖國神社受到陸方關注。

靖國神社被視為日本軍國主義發動侵略戰爭的象徵。去年8月15日「終戰日」，時任岸田內閣中防衛大臣木原稔、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、經濟再生擔當大臣新藤義孝等閣員前往靖國神社參拜。大陸外交部當時就此向日方提出「嚴肅交涉」，表明嚴正立場，並要求日方謹言慎行，徹底切割軍國主義。

就「台灣」方面的關切，港媒《明報》指出，8月6日，日本廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，首次邀請台灣駐日代表李逸洋出席，或成為中方關切事項。

值得一提的是，在中共今年高調紀念抗戰勝利80周年，加上飽受「刺激仇日情緒」爭議的電影《南京照相館》等氛圍下，近期大陸社會對日情感矛盾。共同社13日報導，隸屬跨黨派議員聯盟的名古屋市議員原計畫本月下旬前往南京交流，但因中方意向而延期。

名古屋市與南京市互為友好城市，2012年，時任市長河村隆之發表否認南京大屠殺的言論後，兩市的官方交流暫停至今。報導稱，名古屋市議員訪團，原本計畫轉交名古屋市長廣澤一郎表達恢復交流意願的親筆信，但本月初南京方面提出了希望延期。據悉，雖未給出明確理由，但告知了該市新市長就任時期未定等消息。

據陸媒報導，原南京市長陳之常今年7月時已跨省履新，擔任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。