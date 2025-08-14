瀾湄合作外長會登場 中寮緬泰外長將辦非正式會晤

中國外交部昨天宣布，外交部長王毅將於14日至15日在雲南安寧主持「瀾滄江—湄公河合作」第10次外長會。會議期間，還將舉行中寮緬泰外長非正式會晤。

中國外交部昨天以不具名發言人答記者問名義，介紹此次「瀾滄江—湄公河合作」（瀾湄合作）第10次外長會的背景情況。

發言人稱，中方希望透過此次瀾湄合作外長會，與湄公河國家梳理合作成果、總結成功經驗，謀劃機制未來發展，持續打造更加強韌的瀾湄流域經濟發展帶、更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

發言人表示，應現任瀾湄合作共同主席國泰國提議，會議期間還將舉行中寮緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見。

泰國與柬埔寨上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，造成至少43人死亡，雙方在7月29日停火，並於8月7日同意延長停火協議。

「瀾湄合作」為「瀾滄江—湄公河合作」，成員包括中國、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南。

據中國外交部，瀾湄合作機制由時任中國國務院總理李克強於2014年11月在第17次中國—東協領導人會議上提出；瀾湄合作首次領導人會議於2016年3月在海南三亞舉行。