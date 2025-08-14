聽新聞
0:00 / 0:00

瀾湄合作外長會 雲南登場

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

泰國柬埔寨邊境仍緊張之際，大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」將於今、明兩日在雲南舉辦第十次外長會，由中共外事辦主任兼外長王毅主持，期間還將舉行「中寮緬泰外長非正式會晤」。

大陸外交部昨以「發言人宣布」形式公告上述消息，外長會將在雲南省安寧市舉行。據中方稱，「瀾滄江—湄公河合作」是大陸與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共商共建共享的新型區域合作機制。

大陸外交部發言人表示，面對變亂交織的國際形勢，以及單邊霸權和保護主義抬頭，瀾湄各國需要加強團結合作、促進共同發展。

大陸外交部發言人說，希望通過此次瀾湄合作外長會，持續打造更加強韌瀾湄流域經濟發展帶、更緊密的瀾湄國家命運共同體。「會議期間還將舉行中寮緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見」。

泰國 王毅 柬埔寨

延伸閱讀

大陸外交部亞洲司長約談日本公使 就歷史、台灣等問題嚴重關切

泰柬邊境停火後 大陸主場外交「瀾湄合作外長會」明雲南登場

26國外長聯合聲明：加薩人道危機已到難以想像程度

星外長提全球秩序碎片風險 重申東協合作與美中平衡

相關新聞

大陸外交部亞洲司長約談日本公使 就歷史、台灣等問題嚴重關切

大陸與日本間關係持續有所波動，13日大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐北京使館首席公使橫地晃，「就歷史、台灣和在日中國...

泰柬邊境停火後 大陸主場外交「瀾湄合作外長會」明雲南登場

在泰國與柬埔寨邊境衝突停火之際，大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」即將舉辦第十次外長會，中共外事辦主任兼外...

對岸促客運直航 陸委會：依兩岸整體情勢評估

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今再促我「儘快全面恢復兩岸海上客運直航」。...

中美黃岩島對峙 共軍稱驅離美艦

中菲周一才在南海黃岩島（又稱民主礁）爆發衝突，導致大陸自家軍艦與海警船相撞意外後，解放軍南部戰區昨日通報，監視並驅離了「...

若毀大陸護照 國台辦：依法究責

內政部日前預告修正有關大陸人民來台定居的許可辦法，要求應附「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明...

瀾湄合作外長會 雲南登場

在泰國與柬埔寨邊境仍緊張之際，大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」將於今、明兩日在雲南舉辦第十次外長會，由中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。