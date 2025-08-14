瀾湄合作外長會 雲南登場

在泰國與柬埔寨邊境仍緊張之際，大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」將於今、明兩日在雲南舉辦第十次外長會，由中共外事辦主任兼外長王毅主持，期間還將舉行「中寮緬泰外長非正式會晤」。

大陸外交部昨以「發言人宣布」形式公告上述消息，外長會將在雲南省安寧市舉行。據中方稱，「瀾滄江—湄公河合作」是大陸與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共商共建共享的新型區域合作機制。

大陸外交部發言人表示，面對變亂交織的國際形勢，以及單邊霸權和保護主義抬頭，瀾湄各國需要加強團結合作、促進共同發展。

大陸外交部發言人說，希望通過此次瀾湄合作外長會，持續打造更加強韌瀾湄流域經濟發展帶、更緊密的瀾湄國家命運共同體。「會議期間還將舉行中寮緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見」。