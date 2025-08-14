若毀大陸護照 國台辦：依法究責

內政部日前預告修正有關大陸人民來台定居的許可辦法，要求應附「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」，實務上包括截角大陸護照的做法，大陸國台辦昨日警告，對故意損毀大陸護照的有關組織和個人，「將依法追究其法律責任」，但陸委會強調會根據法令行事。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨說，修正公告是民進黨打壓迫害兩岸婚姻群體的「又一惡行」。她警告，「中華人民共和國護照受到法律嚴格保護」，對故意損毀大陸護照的有關組織和個人，將依法追究其法律責任。她未具體回應陸方是否有放棄護照的「相關證明」。

陸委會昨回應以「中共護照」稱之，說我方會根據我方法令行事，未來要入籍台灣，如果已經有拿中共護照，就必須自行截角不再持用；不論是否曾持用中共護照，只要拿不到中共證明的，可用具結替代。

而對於花蓮陸配村長因被認定具大陸「國籍」遭解職，內政部長劉世芳就民眾黨擬推陸配李貞秀遞補不分區立委一事，稱「中華民國政府承認中華人民共和國政府」惹議，朱鳳蓮再說，這是民進黨打壓大陸配偶的「又一惡行」，並強調「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分」。

陸委會則說，民選公職人員禁止擁有雙重國籍，是所有「中華民國國民」都必須遵守的法律義務。法律不允許民選公職人員事實上擁有其他國籍，並向中華民國以外的國家或政權效忠。「這跟承不承認中華人民共和國是兩回事」。

另，停航六百多天的「海峽號」月初恢復貨運直航，朱鳳蓮昨也喊話，「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航」。但陸委會僅稱，「有關海運客運直航，政府會持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估」，並未鬆口。