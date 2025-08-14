中美黃岩島對峙 共軍稱驅離美艦

中菲周一才在南海黃岩島（又稱民主礁）爆發衝突，導致大陸自家軍艦與海警船相撞意外後，解放軍南部戰區昨日通報，監視並驅離了「非法闖入黃岩島領海」的美軍驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins，DDG 76）。這是美軍六年來首次在黃岩島海域採取軍事行動，南海緊張局勢陡然上升。

路透報導，希金斯號隸屬的美國海軍第七艦隊透過聲明，主張該艦行動符合國際法保障的航行自由，此舉展示了美國正在捍衛其在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動的權利，「中國的任何反對言論都無法阻止我們」。

解放軍南部戰區海軍新聞發言人何鐵城昨表示，八月十三日，美「希金斯」號驅逐艦「未經中國政府批准，非法闖入中國黃岩島領海」，解放軍南部戰區海軍組織兵力，依法依規跟蹤監視、警告驅離。

何鐵城批評美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海和平穩定，違反國際法和國際關係基本準則。他稱解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛大陸國家主權安全和地區和平穩定。

希金斯號母港在日本橫須賀，該艦專屬臉書社群帳號本月八日曾發文，披露在菲律賓海域、南海海域，及太平洋西南方的珊瑚海（Coral Sea）執行任務的照片，距上次發文隔超過半年。

美艦上一次駛入黃岩島附近海域是二○一九年五月廿日，驅逐艦「普雷貝爾號」（USS Preble，DDG 88）駛入黃岩島十二浬，解放軍聲稱予以警告驅離。

日前，大陸海警船與解放軍軍艦才在該海域因追逐菲國巡邏艇罕見互撞。中共官媒環球時報引述華陽海洋研究中心副研究員包毅楠稱，美軍「精心選擇這一時間點」旨在為菲律賓「撐腰」，為其挑釁行為做背書，進一步擾亂南海的和平穩定，並向外界表明，不承認大陸在黃岩島劃設的領海基線。

中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸說，美國試圖試探大陸在黃岩島領海基線發布後的管控能力。

共軍也有行動，海南清瀾海事局發布航警指十三日至十五日，「南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入」。