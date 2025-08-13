快訊

大陸外交部亞洲司長約談日本公使 就歷史、台灣等問題嚴重關切

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部亞洲司長13日約談日本公使，「就歷史、台灣和在日中國公民安全等問題向日方表達嚴重關切」。圖為在北京的日本大使館。圖／聯合報系資料照
大陸外交部亞洲司長13日約談日本公使，「就歷史、台灣和在日中國公民安全等問題向日方表達嚴重關切」。圖為在北京的日本大使館。圖／聯合報系資料照

大陸與日本間關係持續有所波動，13日大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐北京使館首席公使橫地晃，「就歷史、台灣和在日中國公民安全等問題向日方表達嚴重關切」。

大陸外交部官網13日晚間釋出上述消息，但並未具體提及陸方所嚴重關切的「內容」。

此前在7月25日，針對我外交部長林佳龍入境訪問日本，劉勁松緊急約談橫地晃，「進行嚴正交涉，提出強烈抗議」，同日大陸駐日本大使館公使施泳緊急向日本外務省亞大局長金井正彰提出嚴正交涉和強烈抗議。

而在8月6日，日本廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，首次邀請我方駐日代表李逸洋與我駐大阪辦事處長洪英傑等人出席，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午對此表示，「堅決反對我建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。」

她說，敦促日方「充分認識台灣問題的高度敏感性，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神以及在台灣問題上所作承諾，慎重處理台灣問題」。她還指，「民進黨當局企圖藉各種名目製造所謂『國際存在』的鬧劇、假象，只會徒增笑柄」。

