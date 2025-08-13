泰柬邊境停火後 大陸主場外交「瀾湄合作外長會」明雲南登場

在泰國與柬埔寨邊境衝突停火之際，大陸與中南半島國家合作機制「瀾滄江—湄公河合作」即將舉辦第十次外長會，中共外事辦主任兼外長王毅將在雲南主持，而會議期間還將舉行「中寮緬泰外長非正式會晤」。

大陸外交部發言人13日宣布上述消息，這次外長會將在雲南省的安寧市舉行。

此前，泰國與柬埔寨爆發邊境衝突，雙方都有士兵傷亡，8月7日，柬埔寨與泰國代表在馬來西亞吉隆坡簽署停火協議，但目前局勢仍未徹底緩解。據柬華日報13日援引柬埔寨主流媒體《freshnews》報導稱，泰國軍隊正向柬泰邊境區域大規模調動部隊和重型武器裝備，其中包括大量坦克，是對柬埔寨採取新一輪軍事行動的前兆。泰國軍隊或將於8月13日夜間至14日早晨再次對柬埔寨發動新的軍事進攻。

大陸外交部發言人7日晚間曾指出，「中方秉持公道公允立場，支持柬泰雙方加強溝通、妥處分歧，支持以『東協方式』推動政治解決，願繼續為柬泰和平解決邊境爭端發揮建設性作用」。

公開資料顯示，瀾湄合作成員有大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等六方，2014年11月，時任大陸總理李克強在第十七次「中國—東協領導人會議」上提出建立「瀾滄江—湄公河合作」機制。2016年首次峰會在海南三亞舉行，目前已舉行四次峰會，九次外長會、十一次高官會和十四次外交工作組會。這次將是大陸第五度主辦外長會，也是外長會第三度在雲南登場。

第九次外長會於去年8月在泰國清邁登場，當時王毅就下階段合作提出四項建議，包含「加大聯合打擊跨國犯罪活動力度」、「加快推進瀾湄互聯互通網路建設」，尤其是推動2021年底通車、目前終點是寮國永珍的中寮鐵路「向南延伸」等。

大陸外交部發言人13日說明，今年瀾湄合作機制將邁入第10年。當前，瀾湄國家都處於加快發展的重要階段。面對變亂交織的國際形勢，以及單邊霸權和保護主義抬頭，瀾湄各國需要加強團結合作、促進共同發展。大陸希望通過此次瀾湄合作外長會，同湄公河國家梳理合作成果、總結成功經驗，謀劃機制未來發展，持續打造更加強韌的瀾湄流域經濟發展帶、更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

該發言人強調，「應現任瀾湄合作共同主席國泰國提議，會議期間還將舉行中寮緬泰外長非正式會晤，就地區形勢和聯合打擊跨境犯罪等共同關心的議題深入交換意見」。

在今年3月17日外交部舉行的例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧透露，今年將召開瀾湄合作第五次領導人會議。

至於「中寮緬泰外長非正式會晤」，也非首次舉行，去年8月在瀾湄合作第九次外長會期間，也曾舉行過這一會晤，由於緬甸動亂局勢，當時王毅表示「在緬甸問題上要堅守三條底線，即緬甸不能內亂內戰，不脫離東協大家庭軌道，不允許外部勢力肆意滲透干預」，同時大陸外交部釋出的會晤消息還顯示，四方一致同意加強合作、密切協同，加大打擊網賭電詐、毒品販運、人口販賣等跨境犯罪力度，共同維護地區和平安寧。