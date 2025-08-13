快訊

對岸促客運直航 陸委會：依兩岸整體情勢評估

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。記者陳政錄／攝影
圖為停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭的客貨兩用輪「海峽號」。記者陳政錄／攝影

停航600多天的「海峽號」，於8月6日正式恢復貨運直航，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今再促我「儘快全面恢復兩岸海上客運直航」。陸委會晚間對此表示，有關海運客運直航，政府會持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估。

朱鳳蓮今天上午在國台辦例行記者會上說，客貨兩用滾裝船「海峽號」自2011年11月首航以來，累計運送旅客近100萬人次、貨物3.8萬餘噸。「海峽號」重啟貨運直航，受到兩岸民眾的熱烈歡迎。

她並指，由於民進黨當局阻撓限制，兩岸民眾期盼已久的兩岸海上客運直航迄未恢復。兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。「民進黨當局應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復兩岸海上客運直航。」

對此，陸委會13日晚間書面回應表示，兩岸海運直航主要以載運貨物為主，未曾因疫情而停航，「海峽號」貨運業務係因貨源不足向航港局申請停航，並非政府予以限制。

陸委會接著說，有關海運客運直航，政府會持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估。

公開資料顯示，今年5月陸委會在提交給立法院的業務報告，也罕見提及「恢復海上客運直航」。不過，陸委會發言人梁文傑當時也解釋，此舉表示這是「陸委會正在考慮、考量的東西」，「如果完全不列就表示我們不想做，這是不對的」，但強調，政府目前仍覺得海上客運的客源「需求性不大」。

陸委會 國台辦 民進黨 朱鳳蓮 梁文傑

