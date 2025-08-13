聽新聞
香港反恐督導組開會 李加超：八月下旬大型反恐演練
香港反恐督導機構今日首度開會，認定香港亦面對國際恐襲形勢及本土恐怖主義威脅，決定八月下旬香港要舉行大型反恐演練。
香港「行政長官反恐督導組」八月十三日舉行首次會議，香港特首李家超在會上說，雖然香港整體安全穩定，但全球恐怖主義形勢複雜多變，香港作為國際城市，同樣面對國際恐襲形勢及本土恐怖主義威脅，有必要進一步加強香港政府整體反恐工作。
據此香港八月下旬要舉行大型跨部門反恐演練，模擬應對恐怖分子對香港的重要基礎設施發動襲擊，提升香港政府的反恐準備及應變能力。
李家超稱，大型反恐演練有效提升反恐意識，以及各政策局和部門面對不同形式的恐怖襲擊的協調和應對能力。
香港早在二零一八年即成立了反恐機機跨部門反恐專責組，成員主要是香港六個紀律部隊，包括香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊、警務處以及入境事務處。
去年香港特首公佈的施政報告中提出引入「三層防範機制」，以加強反恐準備，主要內容包括設立「行政長官反恐督導組」、「保安局局長反恐統籌組」及跨部門工作小組跟進具體研究和執行反恐工作。其中跨部門反恐專責組，會加強協調紀律部隊的情報蒐集工作、增加跨部門演練和反恐的公眾宣傳教育等，強化特區的防範和應變能力。
