國台辦嗆依法追究「損毀大陸護照」 陸委會：依法令行事

內政部日前修正遇到大陸居民定居台灣的許可辦法，要求應附放棄（註銷）大陸地區護照證明，實務上可能要求「剪角」，但大陸國台辦今天警告，若故意毀損大陸護照將依法究責。對此，陸委會傍晚回應指出，我方會根據我方法令行事，未來要入籍台灣，如果已經有拿中共護照，就必須自行截角不再持用，拿不到證明的，可用具結替代。

陸委會強調，兩岸條例規定「兩岸單一身分」制度，在轉換身分時，必須放棄原有的身分證件，以確保只有一邊人民的身分，這是兩岸間各自以法令規範而且已行之有年的作法。

因此，陸委會說，我方會根據我方法令行事，未來要入籍台灣，如果已經有拿中共護照，就必須自行截角不再持用；不論是否曾持用中共護照，只要拿不到中共證明的，可用具結替代。

內政部日前預告，因應「賴17條」，修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，要求大陸人民申請在台定居時，應附「喪失大陸地區戶籍及未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明」。

陸委會副主委梁文傑日前亦表示，具結一定要誠實以告，若持有大陸地區護照，也會要求當事人剪角護照，後續若發現當事人使用大陸地區護照出國等，將會影響其在台定居身分。

另，對於花蓮陸配村長因「國籍」問題解職，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在例行記者會上，批評是民進黨藉「國籍」問題打壓陸配又一惡行，也是區別對待。

陸委會今天回應說， 民選公職人員禁止擁有雙重國籍，是所有中華民國國民都必須遵守的法律義務。法律不允許民選公職人員事實上擁有其他國籍，並向中華民國以外的國家或政權效忠。這跟承不承認中華人民共和國是兩回事。

陸委會表示，我們呼籲中共務實面對中華民國存在事實，透過不設前提的溝通對話，化解政治分歧。