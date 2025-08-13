「就要氣死民進黨」館長深圳直播行 再酸青鳥嘴巴抗中、身體舔中

台灣知名網紅「館長」陳之漢12日前往深圳展開新一輪直播之旅，13日前往大陸知名企業比亞迪、大疆等企業參訪。館長13日在車程中表示，「要仔細看」，「比一下基礎建設，路上所行的車輛，我今天就是要氣死民進黨。」此前一日，館長在抵達深圳時說道，深圳是中國大陸的「科技之都」。他呼籲台灣人「應該回家了」，「我們是家人，家人就該回家。」

館長13日下午在參訪大疆後受訪時表示，他覺得深圳的無人機科技和無人汽車技術非常厲害，中國做到世界第一，他認為台灣真的要學習跟進步。他指，台灣人都覺得自己很厲害，但事實上落後10年甚至20年。「台灣人買的東西永遠都是貴的」，像貴的車和科技產品，原因是台灣政府保護的是財團利益，而不是人民利益，財團都是民進黨自己人，「人民需要便宜好用的東西」。

館長提到，此次行程刻意去比亞迪，並拍攝路上畫面，「比亞迪是全中國第一。」他希望台灣大多數人不要再說謠言，「大陸同胞看到這些會笑。」他再指，希望大陸50多家車企都能進入台灣，讓消費者有選擇，而非永遠買高價車。

館長還表示，所有攝影組使用的大疆產品都是自己購買的，大疆是不用工商因其技術強大，「台灣所有人你看連黑熊，連民進黨都必須用大疆。」他認為，台灣的青鳥嘴巴抵制，實際仍普遍使用中國製產品，「嘴巴抗中，身體舔中。」

他指出，對拍戲用的器材和農產印象最深刻，認為商業已經做到很高程度，而大陸軍工的無人機技術也非常先進。他提到，台灣最近想做軍用無人機，需要花費數千億，但擔心做出來的無人機不會飛，就像台灣潛艇計畫一樣。

此前一日，鳳凰衛視指出，館長稱，「為什麼要選深圳是第2站？因為深圳是中國科技之都。台灣以前也號稱是科技（之都），但現在30年沒有改變。所以希望在這幾天我能展現出來的所有畫面就是這麼棒，我相信也會這麼棒，我以後更有底氣可以回到台灣說，其實台灣同胞應該回家了，大家應該要手牽手，而不是成為敵人，我們是家人，家人就該回家。」

香港文匯網則提到，談到中美關稅戰，館長直言稱，美國是「強人主義」，其對中國大陸關稅政策之所以一延再延，正是因為沒有能力跟中國開關稅戰。「台灣早就趴在地板，趴在地下，所以（美國）才予取予求。」

至於談到大陸「九三閱兵」，館長說，雖未收到邀請函，但會照樣開直播，觀看電視直播。「如果去的話，就可以回來用我親眼所見與大家分享，因為很多東西沒有辦法在鏡頭內。比如我可以跟台灣朋友講，我會看到很多外賓，或者說看到很多武器，或者看到很多帥氣的軍人。」