顛覆反毒歷史 清朝第一位銷煙大官竟不是林則徐

依據台灣歷史課本的回憶，提起禁煙運動，多數人會立刻想到欽差大臣林則徐領導的虎門銷煙。不過馬英九基金會的師生走訪天津卻發現，在此之前直隸總督琦善已在天津進行了一次大規模的鴉片銷毀行動，史稱「津門銷煙」，這才是近代反毒的先河。

「津門銷煙？我只聽過虎門銷煙，難不成您口誤了？」當馬英九基金會「大九學堂」師生一行在天津大沽口炮台遺址參訪時，同學們對導覽員的解說感到困惑。然而，這正是中國近代史上一場比「虎門銷煙」更早發生的反毒壯舉，只是長期被歷史所遺忘。

這次由執行長蕭旭岑帶領的天津參訪行程，不僅拜會了素有「中國近代高等教育發源地」美譽的天津大學，參觀了比亞迪汽車展示館，與在津台商和創業青年座談，更意外地重新發現了這段塵封的歷史。本文將深入探討這段鮮為人知的歷史，揭示其被遺忘的原因，並重新評估其深遠的歷史意義。

十九世紀三十年代，隨著英國商人大規模走私鴉片進入中國，天津憑藉其重要的通商口岸地位，逐漸成為鴉片在中國北方的主要集散中心。外國商船將鴉片夾帶入境後，再透過本地商販網絡分銷至內陸各地，導致鴉片吸食問題在華北地區日益嚴重，對社會造成極大危害。

面對這一嚴峻局面，1838年（道光十八年），監察御史狄聽向道光皇帝上奏摺，詳細報告了天津鴉片氾濫的嚴重情況。道光帝接獲奏報後，立即下令直隸總督琦善嚴厲查辦此事。琦善接旨後迅速展開行動，在短短數月內便查獲了近三十萬兩鴉片以及大量相關煙具。

奉道光帝諭旨，這些查獲的鴉片必須公開銷毀以示決心。銷毀地點選在天津城東南的教軍場（現今人民醫院所在地），銷毀方式是將鴉片投入盛滿熱桐油的大鐵鍋中熬煮成膏狀，然後進行焚燒，最後將殘渣投棄於海河之中。這場具有重大歷史意義的銷煙行動發生於1838年末至1839年初，時間上比林則徐在廣州進行的虎門銷煙早了半年多。

儘管津門銷煙是中國近代史上首次大規模的反毒行動，其歷史意義不容小覷，但其知名度和影響力卻遠遠不及後來林則徐主導的虎門銷煙。透過師生與導覽員的討論，我們可以歸納出以下四大關鍵原因：

禁毒是跨時代的共同訴求！文化大學新聞系教授莊伯仲指出，虎門銷煙因直接引發鴉片戰爭，並與民族英雄林則徐的形象緊密相連，因此在歷史記憶和民族情感中佔據了無可取代的核心地位。然而，津門銷煙作為清政府首次大規模的反毒壯舉，不僅為後來的禁煙行動提供了寶貴的經驗，更展現了清政府在鴉片問題初期所做的努力，其歷史意義同樣不容忽視。

重新認識津門銷煙，不僅是對一段被遺忘歷史的補充，更是對近代史上反毒運動全面而深刻的理解。這段歷史提醒我們，在評價歷史事件和人物時，應當避免單一視角，更全面地審視其背景、過程與影響。同時，津門銷煙的經驗也為當前的反毒工作提供了寶貴的啟示：畢竟這是一項長期而複雜的任務，需要持續的努力、多方面的協作以及各界的一起參與。

