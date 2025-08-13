仔細研究俄烏電子戰？ 港媒：大陸觀察家欲吸取經驗

快訊

中央社／ 香港13日電
據港媒報導，中國的軍事研究員正試圖從俄羅斯和烏克蘭戰爭中，吸取電子干擾的經驗。示意圖／路透資料照
據港媒報導，中國的軍事研究員正試圖從俄羅斯烏克蘭戰爭中，吸取電子干擾的經驗。

香港英文南華早報今天報導，2022年2月，當俄羅斯入侵烏克蘭時，衛星導航訊號是其首批攻擊目標之一。

報導表示，俄羅斯最初只干擾民用導航系統，但不到2週，軍用頻段也成為其干擾目標，戰區內所有的衛星導航系統，包括美國的全球衛星定位系統（GPS）、歐盟的伽利略系統（Galileo）、中國的北斗系統，甚至俄羅斯自己的格洛納斯系統（Glonass），都成為目標。

根據中國科學家發表的一篇文章，以美國為首的西方國家很快採取了反制措施，以阻止俄羅斯的電子干擾。

報導表示，雖然此事當時並未引起廣泛關注，但一些分析師認為，這是主要軍事大國之間首次進行的大規模電子戰，也為中國觀察家提供了一次絕佳的分析機會，尤其是在這次較量之中，北斗也受到影響。

據報導，中國研究員仔細研究了這次電子戰，他們認為，儘管北京沒有直接捲入烏克蘭戰爭，但研究俄羅斯發動的電子戰，以及美國隨後採取的應對措施，對於「應對未來戰爭的挑戰具有重要意義」。

報導補充，中國研究員在上述文章中指出，北斗的軍用頻段於2022年3月2日之後遭到干擾。

但文章表示，不清楚俄羅斯干擾北斗軍用頻段的原因；外界也不清楚烏克蘭軍方有否使用北斗的服務，又或是否使用了北斗的軍事頻段。

