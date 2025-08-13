史學家許倬雲辭世 國台辦表惋惜

快訊

中央社／ 北京13日電

史學家許倬雲辭世。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，許倬雲一生致力弘揚中華文化，其辭世令人惋惜。

中央研究院院士、第6屆唐獎漢學獎得主許倬雲在美國辭世，享壽95歲。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮作上述表示。

朱鳳蓮稱，許倬雲是知名歷史學家，對中國歷史和中華文明深有研究，一生致力弘揚中華文化，功底深厚、著述豐富，在兩岸乃至國際學術界有廣泛影響。許倬雲辭世令人惋惜。

朱鳳蓮表示，許倬雲具有民族情懷，「始終以自己是中國人、是中華民族一份子為榮」；強調兩岸同屬中華文化，兩岸的文化血脈無法割裂，反對「文化台獨」。希望看到「九州同」的統一期盼，受到兩岸民眾的讚許，值得後人學習。

中研院先前透過新聞稿表示，許倬雲為推動台灣史研究的先驅之一，也常就社會議題提建言，展現知識分子追求自由的意旨。唐獎感念其對漢學與推廣中華文化貢獻。

許倬雲 朱鳳蓮

