國史館將辦「終戰接收」活動 北京批：淡化日本軍國主義、諂媚侵略者

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
國史館用「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」表述，遭北京抨擊。聯合報系資料照
國史館用「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」表述，遭北京抨擊。聯合報系資料照

今年是抗戰勝利80周年，國史館即將以「第二次世界大戰結束80周年」名義舉辦相關活動，以「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」表述。對此大陸國台辦批評，紀念活動刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，是「諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演」。

對於國史館的相關活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午指出，台灣有關方面以所謂「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」，刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮鬥犧牲的褻瀆。

朱鳳蓮批評指，「他們所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演」，「希望廣大台灣同胞擦亮眼睛、明辨是非，同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果」。

而就陸委會日前表示「中共對抗日戰爭毫無貢獻」，朱鳳蓮則表示，「在民族危亡關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱。」

此外，8月6日，日本廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，首次邀請我方駐日代表李逸洋與我駐大阪辦事處長洪英傑等人出席，朱鳳蓮對此表示，「堅決反對我建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。」

她說，敦促日方「充分認識台灣問題的高度敏感性，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神以及在台灣問題上所作承諾，慎重處理台灣問題」。她還指，「民進黨當局企圖藉各種名目製造所謂『國際存在』的鬧劇、假象，只會徒增笑柄。」

抗戰 朱鳳蓮 抗日戰爭

相關新聞

台美關稅「20％+N」 陸國台辦批：未談先跪、打左臉送右臉

美國對台徵「20％+N」關稅，高於日韓的15%稅率，賴政府則表示可能會加碼對美投資4,000億美元，大陸國台辦表示正告民...

中共南部戰區：美驅逐艦「未經批准」闖黃岩島 侵犯主權依法警告驅離

南海局勢升溫，中共解放軍南部戰區13日表示，美國「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）未經批准非法闖入「中國黃岩島...

劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

內政部長劉世芳日前稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此回應稱，「世界上只有...

國史館將辦「終戰接收」活動 北京批：淡化日本軍國主義、諂媚侵略者

今年是抗戰勝利80周年，國史館即將以「第二次世界大戰結束80周年」名義舉辦相關活動，以「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗...

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會...

春哥侃陸／美金融奇女子案不單純 還扯到雷軍、劉建超

近期中國涉外有三大案交織到了一起，起點是今年7月間美國富國銀行董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，也譯作茅晨月）因涉及刑事案件在上海被限制出境，至今未公布案情。在紛飛的傳言中，有一說指小米董事長雷軍透過毛將50億美元轉到海外，如今更傳出中共中央對外聯絡部部長劉建超被帶走調查，也跟毛晨月有關。 劉建超的名字浮上檯面，震動北京政圈。究竟這三大案，踩到了中國政經圈中的哪些地雷？甚至可能影響中美關係？聯合報香港資深特派員李春細說從頭，告訴你為何劉建超的麻煩、可能比他的前同事秦剛還大。

