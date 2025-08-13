國史館將辦「終戰接收」活動 北京批：淡化日本軍國主義、諂媚侵略者

今年是抗戰勝利80周年，國史館即將以「第二次世界大戰結束80周年」名義舉辦相關活動，以「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」表述。對此大陸國台辦批評，紀念活動刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，是「諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演」。

對於國史館的相關活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午指出，台灣有關方面以所謂「中日戰爭結束與終戰接收」取代「抗戰勝利」，刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮鬥犧牲的褻瀆。

朱鳳蓮批評指，「他們所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演」，「希望廣大台灣同胞擦亮眼睛、明辨是非，同我們一道銘記抗戰歷史，堅守民族大義，堅定捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果」。

而就陸委會日前表示「中共對抗日戰爭毫無貢獻」，朱鳳蓮則表示，「在民族危亡關頭，中國共產黨高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，制定正確戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱。」

此外，8月6日，日本廣島市舉行遭原子彈轟炸80周年紀念儀式，首次邀請我方駐日代表李逸洋與我駐大阪辦事處長洪英傑等人出席，朱鳳蓮對此表示，「堅決反對我建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。」

她說，敦促日方「充分認識台灣問題的高度敏感性，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神以及在台灣問題上所作承諾，慎重處理台灣問題」。她還指，「民進黨當局企圖藉各種名目製造所謂『國際存在』的鬧劇、假象，只會徒增笑柄。」