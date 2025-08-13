中共南部戰區：美驅逐艦「未經批准」闖黃岩島 侵犯主權依法警告驅離

南海局勢升溫，中共解放軍南部戰區13日表示，美國「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）未經批准非法闖入「中國黃岩島領海」，南部戰區海軍依法跟蹤監視、警告驅離。美軍行為侵犯中國主權，破壞南海穩定。南部戰區海軍部隊將堅決捍衛國家主權和地區和平。

央視新聞報導，中共解放軍南部戰區海軍新聞發言人何鐵城表示，8月13日，美「希金斯號」驅逐艦未經中國政府批准，「非法闖入中國黃岩島領海」，解放軍南部戰區海軍組織兵力，依法依規追蹤監視、警告驅離。

何鐵城再指，美軍行徑嚴重侵害中國主權和安全，嚴重破壞南海和平穩定，違反國際法和國際關係基本準則。南部戰區海軍部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與區域和平穩定。

路透指出，美國印太司令部及美國駐北京使館尚未就上述消息回應。大陸宣稱幾乎整個南海主權，但該海域同時存在文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南的重疊聲索。

同時，陸、菲近期在南海衝突再升溫。菲律賓媒體「Philippine Daily Inquirer」11日報導指，中國海警3104號艦艇在黃岩島附近追逐1艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻時，不慎與中共海軍051D型驅逐艦「桂林號」相撞。事故後，菲方即時提供救援，協助落水人員，並醫療救治中國海警傷者。

據法新社，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）於聲明表示，事件發生在具爭議性的黃岩島附近，當時菲律賓海岸防衛隊正護送分送援助物資給當地漁民的船隻。中國海警曾用水炮攻擊，菲方成功避開，而中國海警船艦艦首則嚴重受損。

同時，從菲方公布影片可見，中國海警船及另艘船身較大並標有編號164的船隻相撞，傳出巨大撞擊聲。塔瑞耶拉指，編號CCG 3104的中國海警船高速追趕菲律賓海警隊的蘇魯安號時，從菲方船隻右舷艉部進行冒險的操作而導致碰撞。