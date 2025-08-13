快訊

台美關稅「20％+N」 陸國台辦批：未談先跪、打左臉送右臉

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦回應美國對台灣課徵關稅一事稱「未談先跪、打左臉送右臉」。（記者廖士鋒／攝影）
美國對台徵「20％+N」關稅，高於日韓的15%稅率，賴政府則表示可能會加碼對美投資4,000億美元，大陸國台辦表示正告民進黨當局，「輸誠得不到好處，跪美沒有出路」，更指出賴政府在關稅談判上「未談先跪」、「打左臉送右臉」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行記者會上表示，近期台灣民眾和業界很失望的是，面對美方霸凌加徵關稅、蓄意操弄新台幣升值，民進黨當局不僅沒有維護台灣民眾切身利益，反而加大「跪美媚美」，「賣台」無底線，對美國的巨額勒索毫不吝嗇、拱手相送。她說，「4000億美元相當於台灣年度GDP的一半。讓台灣老百姓作何感想？」

朱鳳蓮還說，面對外部風險和不確定性上升，台灣本可以通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展，不斷強化台灣產業韌性，夯實經濟發展基礎，增強抵禦風險能力，但民進黨當局出於「倚外謀獨邪念」，罔顧島內經濟民生，出賣台灣發展利益，讓台灣民眾與企業深蒙其害。正告民進黨當局，「輸誠得不到好處，跪美沒有出路。」

而對於美國總統川普日前受訪稱，將對半導體等進口商品徵收100%關稅。並稱台積電將在美投資3,000億美元，朱鳳蓮說，此前台積電被迫宣布在美加碼投資1,000億美元時，已使島內（指台灣內部）業界恐慌、民怨沸騰。此次3,000億美元投資一旦落地，勢必對台灣經濟造成巨大影響，台灣經濟的發展動能和自主性將被進一步削弱。

她表示，如果說美國是掏空台灣產業的始作俑者，那麼民進黨當局就是最大的幫兇。他們在關稅談判上「未談先跪」、「打左臉送右臉」，對談判過程諱莫如深，甚至對民眾一騙再騙；在產業上對美國予取予求，主動奉送台積電，任其榨乾台灣優勢產業價值，「充分說明民進黨當局根本無心、也無力維護台灣經濟發展和民眾福祉」，「奉勸民進黨當局，在媚美賣台的邪路上及時懸崖勒馬」。

最後，就前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）發文點名批評賴政府政策失誤，導致台灣正與川普漸行漸遠，朱鳳蓮稱，事實一再表明，愈來愈多的人認清賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、名副其實的「麻煩製造者」；也認清美國奉行的永遠是「美國優先」。她強調，「台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，在於兩岸關係和平發展和國家統一。妄圖倚仗外力，換不來台海和平穩定；四處搖尾乞憐，得不到安全利益保障。」

