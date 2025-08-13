劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

內政部長劉世芳日前稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分」，她並強調民進黨當局一再兜售兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海形勢緊張。

大陸國台辦13日上午記者會上，本報記者詢問，關於民眾黨可能會遞補陸配李貞秀擔任立法委員一事，內政部長劉世芳說希望在就職1年內放棄其他「外國國籍」，劉世芳還公開指出「中華民國政府承認中華人民共和國」。爾後對於劉世芳的談話，行政院長卓榮泰說兩岸雙邊共同的依據，「會以中華民國憲法為依據」，並指如果能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平。

對此，朱鳳蓮表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀」。

她強調台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。她批評民進黨當局「罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售所謂兩岸互不隸屬的謬論謊言」，只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。任何人任何勢力都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢。

朱鳳蓮最後說，希望台灣各界有識之士和廣大台灣同胞「看清楚台獨邪惡本質，順應祖國統一歷史大勢，堅決反對台獨分裂，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定」。