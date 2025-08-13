快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

聽新聞
0:00 / 0:00

劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

內政部長劉世芳日前稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分」，她並強調民進黨當局一再兜售兩岸互不隸屬的謬論謊言，只會加劇台海形勢緊張。

大陸國台辦13日上午記者會上，本報記者詢問，關於民眾黨可能會遞補陸配李貞秀擔任立法委員一事，內政部長劉世芳說希望在就職1年內放棄其他「外國國籍」，劉世芳還公開指出「中華民國政府承認中華人民共和國」。爾後對於劉世芳的談話，行政院長卓榮泰說兩岸雙邊共同的依據，「會以中華民國憲法為依據」，並指如果能夠互相正視事實存在，有助於未來促進和平。

對此，朱鳳蓮表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的台海現狀」。

她強調台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。她批評民進黨當局「罔顧歷史，歪曲事實，一再兜售所謂兩岸互不隸屬的謬論謊言」，只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會給台灣同胞帶來深重災禍。任何人任何勢力都改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分的事實，都阻擋不了祖國必然統一的大勢。

朱鳳蓮最後說，希望台灣各界有識之士和廣大台灣同胞「看清楚台獨邪惡本質，順應祖國統一歷史大勢，堅決反對台獨分裂，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定」。

台海 劉世芳 中華民國憲法

延伸閱讀

颱風楊柳逼近台灣 劉世芳籲民眾勿赴海邊觀浪

颱風楊柳逼近 中央災變中心籲花蓮、台南盡速撤離

劉世芳稱要效忠「單一國家」 被解職陸配里長轟：不是不願而是根本辦不到

吳思瑤：李貞秀若不放棄中國籍 必然要服膺於中國情報法規範

相關新聞

劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

內政部長劉世芳日前稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此回應稱，「世界上只有...

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會...

春哥侃陸／美金融奇女子案不單純 還扯到雷軍、劉建超

近期中國涉外有三大案交織到了一起，起點是今年7月間美國富國銀行董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，也譯作茅晨月）因涉及刑事案件在上海被限制出境，至今未公布案情。在紛飛的傳言中，有一說指小米董事長雷軍透過毛將50億美元轉到海外，如今更傳出中共中央對外聯絡部部長劉建超被帶走調查，也跟毛晨月有關。 劉建超的名字浮上檯面，震動北京政圈。究竟這三大案，踩到了中國政經圈中的哪些地雷？甚至可能影響中美關係？聯合報香港資深特派員李春細說從頭，告訴你為何劉建超的麻煩、可能比他的前同事秦剛還大。

陸海警船撞軍艦 胡錫進嗆菲被刪文

大陸海警船十一日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍桂林號驅逐艦。陸媒環球時報前總編輯胡錫...

習近平通話巴西總統 籲團結反單邊主義

大陸國家主席習近平昨與巴西總統魯拉通電話時表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，並稱金磚機制是凝聚全球南...

直擊大陸新能源心臟 大九學堂走進「迪空間」

馬英九基金會「大九學堂」師生一行由執行長蕭旭岑帶領，日前訪問中國大陸天津市，其中一項重點行程就是參訪比亞迪汽車的旗艦展示館「迪空間」。館內講解人員向同學們介紹新能源汽車的優勢，並針對社會大眾關注的電池安全議題…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。