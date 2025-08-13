中印關係逐漸回暖 據報最快9月恢復直航航班

印度總理莫迪將於本月底訪問中國出席上海合作組織高峰會，印度媒體報導，印度與中國最快將於9月恢復直航航班，是事隔5年後再重啟直航航班，有關決定可能於上合組織峰會期間公布。

自2020年Covid-19疫情爆發後，中國與印度暫停直航航班。印度經濟時報（The Economic Times）12日引述美國財經媒體報導，印度與中國最快將於9月恢復直航航班，印度的航空公司已被要求盡快準備航班飛往中國。恢復直航的計畫是過去兩週才有最新進展。

消息人士表示，恢復航班的時間表仍不確定，談判仍可能面臨障礙。以往兩地都有航空公司營運直航航班，如印度航空及中國國際航空，但目前的計劃是印度的航空公司恢復直航服務。

報導形容，中印是在不斷變化的地緣政治關係下，恢復直航航班。印度因被美國祭出高額關稅，與美國的關係正受到挑戰。印度航空日前宣布，由於「運營原因」，將於9月暫停直飛華盛頓特區的航班，但繼續營運飛往紐約等航班。

另一方面，印度與中國自2020年邊界衝突後，關係一度轉差；但最近印度放寬中國遊客的簽證安排，印度總理莫迪（Narendra Modi）將訪問中國出席上海合作組織天津高峰會，並可能會與中國國家主席習近平會面。