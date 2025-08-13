中印關係逐漸回暖 據報最快9月恢復直航航班

快訊

中央社／ 台北13日電

印度總理莫迪將於本月底訪問中國出席上海合作組織高峰會，印度媒體報導，印度與中國最快將於9月恢復直航航班，是事隔5年後再重啟直航航班，有關決定可能於上合組織峰會期間公布。

自2020年Covid-19疫情爆發後，中國與印度暫停直航航班。印度經濟時報（The Economic Times）12日引述美國財經媒體報導，印度與中國最快將於9月恢復直航航班，印度的航空公司已被要求盡快準備航班飛往中國。恢復直航的計畫是過去兩週才有最新進展。

消息人士表示，恢復航班的時間表仍不確定，談判仍可能面臨障礙。以往兩地都有航空公司營運直航航班，如印度航空及中國國際航空，但目前的計劃是印度的航空公司恢復直航服務。

報導形容，中印是在不斷變化的地緣政治關係下，恢復直航航班。印度因被美國祭出高額關稅，與美國的關係正受到挑戰。印度航空日前宣布，由於「運營原因」，將於9月暫停直飛華盛頓特區的航班，但繼續營運飛往紐約等航班。

另一方面，印度與中國自2020年邊界衝突後，關係一度轉差；但最近印度放寬中國遊客的簽證安排，印度總理莫迪（Narendra Modi）將訪問中國出席上海合作組織天津高峰會，並可能會與中國國家主席習近平會面。

印度 航班 美國

劉世芳稱「中華民國政府承認中華人民共和國」 陸國台辦回應了

內政部長劉世芳日前稱「中華民國政府承認中華人民共和國」，引起譁然，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日對此回應稱，「世界上只有...

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會...

春哥侃陸／美金融奇女子案不單純 還扯到雷軍、劉建超

近期中國涉外有三大案交織到了一起，起點是今年7月間美國富國銀行董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，也譯作茅晨月）因涉及刑事案件在上海被限制出境，至今未公布案情。在紛飛的傳言中，有一說指小米董事長雷軍透過毛將50億美元轉到海外，如今更傳出中共中央對外聯絡部部長劉建超被帶走調查，也跟毛晨月有關。 劉建超的名字浮上檯面，震動北京政圈。究竟這三大案，踩到了中國政經圈中的哪些地雷？甚至可能影響中美關係？聯合報香港資深特派員李春細說從頭，告訴你為何劉建超的麻煩、可能比他的前同事秦剛還大。

陸海警船撞軍艦 胡錫進嗆菲被刪文

大陸海警船十一日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍桂林號驅逐艦。陸媒環球時報前總編輯胡錫...

習近平通話巴西總統 籲團結反單邊主義

大陸國家主席習近平昨與巴西總統魯拉通電話時表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，並稱金磚機制是凝聚全球南...

直擊大陸新能源心臟 大九學堂走進「迪空間」

馬英九基金會「大九學堂」師生一行由執行長蕭旭岑帶領，日前訪問中國大陸天津市，其中一項重點行程就是參訪比亞迪汽車的旗艦展示館「迪空間」。館內講解人員向同學們介紹新能源汽車的優勢，並針對社會大眾關注的電池安全議題…

