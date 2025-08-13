快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。美聯社資料照
捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。美聯社資料照

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會面，「中方決定不同帕維爾進行任何交往」。此前，捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕維爾7月27日在印度進行「私訪」，拜會達賴喇嘛並祝賀他90歲大壽。

據中央社，捷克總統府在社群平台X回應，「總統與達賴喇嘛的會面完全屬於私人性質。目前捷克與中國在總統層級之間並無直接溝通，因此這一舉動並未改變目前情況。」

大陸外交部12日發出「答記者問」，針對《中國日報》問及，據報導，日前帕維爾結束對日本訪問後，赴印度會見了十四世達賴。請問中方對此有何回應？

大陸外交部發言人林劍表示，帕維爾不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同達賴喇嘛會面，嚴重違背捷克政府對中國政府所作政治承諾，損害中國主權和領土完整。中國對此強烈不滿、堅決反對，已向捷克提出嚴正交涉。

林稱，針對帕維爾惡劣挑釁行徑，中國決定不同帕維爾進行任何交往。

帕維爾於7月底在印度還是與達賴喇嘛會晤。路透指，捷克總統辦公室表示，帕維爾是在日本工作訪問結束後「純屬私人行程」中會見了達賴喇嘛。此次訪問是應達賴喇嘛邀請，為慶祝其90歲生日。帕維爾在行程中並未有總統辦公室成員陪同。

7月27日當晚，大陸駐捷克使館發言表示，對帕維爾罔顧中方嚴正立場和中捷關係大局，執意赴印度與達賴喇嘛以及西藏流亡政府首席噶倫邊巴次仁等接觸，表示強烈不滿和堅決反對。

使館發言人稱，「西藏自古就是中國領土一部分」，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。達賴是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」，絕非單純的宗教人士。其標榜所謂「中間道路」，幻想建立占中國領土1/4、歷史上從未存在過的「大藏區」，實際上是要搞「變相獨立」。

該使館發言人強調，中方堅決反對任何國家的官方人士與達賴集團進行「任何形式的接觸」。中方敦促捷方恪守「一個中國」政治承諾，停止向「藏獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

另據彭博報導，捷克對中國大陸侵犯人權行為的公開批評，以及與台北積極發展的外交和經貿關係，屢次激怒北京。今年5月，捷克指責與北京政府有關聯的大陸駭客，對捷克外交部非機密網路系統惡意攻擊；大陸駐布拉格使館隨後駁斥稱相關指控毫無根據。

捷克 帕維爾 外交部

延伸閱讀

中印關係逐漸回暖 從這兩事見端倪...川普關稅撮合的？

世運會／銅牌戰下半場逆轉捷克 我國合球隊連5屆奪牌

達賴喇嘛轉世問題 陸涉藏學者：活佛轉世原則非中共所創

邊境衝突後首次 印度外長將訪中 料談稀土、達賴

相關新聞

譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會...

春哥侃陸／美金融奇女子案不單純 還扯到雷軍、劉建超

近期中國涉外有三大案交織到了一起，起點是今年7月間美國富國銀行董事總經理毛晨月（Chenyue Mao，也譯作茅晨月）因涉及刑事案件在上海被限制出境，至今未公布案情。在紛飛的傳言中，有一說指小米董事長雷軍透過毛將50億美元轉到海外，如今更傳出中共中央對外聯絡部部長劉建超被帶走調查，也跟毛晨月有關。 劉建超的名字浮上檯面，震動北京政圈。究竟這三大案，踩到了中國政經圈中的哪些地雷？甚至可能影響中美關係？聯合報香港資深特派員李春細說從頭，告訴你為何劉建超的麻煩、可能比他的前同事秦剛還大。

陸海警船撞軍艦 胡錫進嗆菲被刪文

大陸海警船十一日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍桂林號驅逐艦。陸媒環球時報前總編輯胡錫...

習近平通話巴西總統 籲團結反單邊主義

大陸國家主席習近平昨與巴西總統魯拉通電話時表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，並稱金磚機制是凝聚全球南...

直擊大陸新能源心臟 大九學堂走進「迪空間」

馬英九基金會「大九學堂」師生一行由執行長蕭旭岑帶領，日前訪問中國大陸天津市，其中一項重點行程就是參訪比亞迪汽車的旗艦展示館「迪空間」。館內講解人員向同學們介紹新能源汽車的優勢，並針對社會大眾關注的電池安全議題…

復星國際郭廣昌親自帶隊拜會李家超 跟這件事有關？

香港《穩定幣條例》自8月1日起生效，多間機構有意申請穩定幣發行人牌照，而在港上市的復星國際也成為其中一員。陸媒騰訊新聞《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。