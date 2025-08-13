譴責捷克總統見達賴喇嘛 陸外交部稱「不再進行任何交往」

大陸外交部12日稱，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同西藏精神領袖達賴喇嘛會面，「中方決定不同帕維爾進行任何交往」。此前，捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕維爾7月27日在印度進行「私訪」，拜會達賴喇嘛並祝賀他90歲大壽。

據中央社，捷克總統府在社群平台X回應，「總統與達賴喇嘛的會面完全屬於私人性質。目前捷克與中國在總統層級之間並無直接溝通，因此這一舉動並未改變目前情況。」

大陸外交部12日發出「答記者問」，針對《中國日報》問及，據報導，日前帕維爾結束對日本訪問後，赴印度會見了十四世達賴。請問中方對此有何回應？

大陸外交部發言人林劍表示，帕維爾不顧中國再三交涉和堅決反對，執意赴印度同達賴喇嘛會面，嚴重違背捷克政府對中國政府所作政治承諾，損害中國主權和領土完整。中國對此強烈不滿、堅決反對，已向捷克提出嚴正交涉。

林稱，針對帕維爾惡劣挑釁行徑，中國決定不同帕維爾進行任何交往。

帕維爾於7月底在印度還是與達賴喇嘛會晤。路透指，捷克總統辦公室表示，帕維爾是在日本工作訪問結束後「純屬私人行程」中會見了達賴喇嘛。此次訪問是應達賴喇嘛邀請，為慶祝其90歲生日。帕維爾在行程中並未有總統辦公室成員陪同。

7月27日當晚，大陸駐捷克使館發言表示，對帕維爾罔顧中方嚴正立場和中捷關係大局，執意赴印度與達賴喇嘛以及西藏流亡政府首席噶倫邊巴次仁等接觸，表示強烈不滿和堅決反對。

使館發言人稱，「西藏自古就是中國領土一部分」，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。達賴是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」，絕非單純的宗教人士。其標榜所謂「中間道路」，幻想建立占中國領土1/4、歷史上從未存在過的「大藏區」，實際上是要搞「變相獨立」。

該使館發言人強調，中方堅決反對任何國家的官方人士與達賴集團進行「任何形式的接觸」。中方敦促捷方恪守「一個中國」政治承諾，停止向「藏獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

另據彭博報導，捷克對中國大陸侵犯人權行為的公開批評，以及與台北積極發展的外交和經貿關係，屢次激怒北京。今年5月，捷克指責與北京政府有關聯的大陸駭客，對捷克外交部非機密網路系統惡意攻擊；大陸駐布拉格使館隨後駁斥稱相關指控毫無根據。