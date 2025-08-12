快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

陸不滿林佳龍訪日 中日農業部長會談延期

中央社／ 東京12日專電

日中兩國農業部長原本有意在本月舉行會談，但中方突然提出會談延期的要求。日媒報導，可能與7月底外交部長林佳龍訪日，引起中國反彈有關，中方取消會談，藉以牽制日本

日本產經新聞根據日中外交消息人士的話做報導，中國農業農村部部長韓俊原本預定11日出席在韓國仁川召開的日中韓農林水產大臣（農業部長）會談後，到日本訪問，並計畫12日在東京與日本農林水產大臣小泉進次郎舉行會談。

日中兩國政府原本安排會談時簽署有關防止日本境內開發的植物品種流至海外的合作備忘錄，但中方臨時提出取消會談的要求。

報導說，一般認為，這是受到7月底林佳龍訪日的影響。林佳龍在日本與前經濟安全保障大臣、眾議員高市早苗等人會面。

此事是重視台日友好的跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司7月25日在臉書（facebook）公開此事。台日無正式邦交，台灣的外交部長訪日，實屬罕見。

對此，中方向日本提出抗議，並批日本「提供進行反中分裂活動舞台，發出錯誤訊息」。

報導說，這凸顯中國對於台日在政治上接近一事，懷有戒心。

熟知外交的人士指出，「韓俊原本有意訪日，但臨時取消，這一定是中國國家領導人習近平領導階層的指示」。

有日本高官指出，「日中農水大臣（農業部長）會談取消，並無法牽制日本」，小泉進次郎本月9至11日之間已與到韓國訪問的台灣農業部官員舉行會談。

日本 外交部 農業部

延伸閱讀

對韓外交失禮 她曝民進黨轉型正義真相只剩「鬥爭需求」

外交部機密公文疑似外流網上兜售 林佳龍下令徹查

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

相關新聞

陸海警船撞軍艦 胡錫進嗆菲被刪文

大陸海警船十一日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍桂林號驅逐艦。陸媒環球時報前總編輯胡錫...

中國恒大 8月25日股票下市

近年掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著十八個月的停牌期限已屆，本月廿五日將被踢出香港交易...

直擊大陸新能源心臟 大九學堂走進「迪空間」

馬英九基金會「大九學堂」師生一行由執行長蕭旭岑帶領，日前訪問中國大陸天津市，其中一項重點行程就是參訪比亞迪汽車的旗艦展示館「迪空間」。館內講解人員向同學們介紹新能源汽車的優勢，並針對社會大眾關注的電池

復星國際郭廣昌親自帶隊拜會李家超 跟這件事有關？

香港《穩定幣條例》自8月1日起生效，多間機構有意申請穩定幣發行人牌照，而在港上市的復星國際也成為其中一員。陸媒騰訊新聞《...

時隔6年 中共黨校新修條例增「反對特權思想和特權現象」

中共中央印發修訂後的《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，這是中共中央在2019印發《中國共產黨黨校（行政學院）工作條...

中第3款6代機試飛 仍是「三無」設計 美媒：瘋狂步伐

繼殲36、殲50後，中國第三款飛翼布局的第六代戰機相關片段近期在網路上首度曝光，這架戰機採無垂尾、無平尾、無鴨翼的「三無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。