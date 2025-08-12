陸不滿林佳龍訪日 中日農業部長會談延期

日中兩國農業部長原本有意在本月舉行會談，但中方突然提出會談延期的要求。日媒報導，可能與7月底外交部長林佳龍訪日，引起中國反彈有關，中方取消會談，藉以牽制日本。

日本產經新聞根據日中外交消息人士的話做報導，中國農業農村部部長韓俊原本預定11日出席在韓國仁川召開的日中韓農林水產大臣（農業部長）會談後，到日本訪問，並計畫12日在東京與日本農林水產大臣小泉進次郎舉行會談。

日中兩國政府原本安排會談時簽署有關防止日本境內開發的植物品種流至海外的合作備忘錄，但中方臨時提出取消會談的要求。

報導說，一般認為，這是受到7月底林佳龍訪日的影響。林佳龍在日本與前經濟安全保障大臣、眾議員高市早苗等人會面。

此事是重視台日友好的跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司7月25日在臉書（facebook）公開此事。台日無正式邦交，台灣的外交部長訪日，實屬罕見。

對此，中方向日本提出抗議，並批日本「提供進行反中分裂活動舞台，發出錯誤訊息」。

報導說，這凸顯中國對於台日在政治上接近一事，懷有戒心。

熟知外交的人士指出，「韓俊原本有意訪日，但臨時取消，這一定是中國國家領導人習近平領導階層的指示」。

有日本高官指出，「日中農水大臣（農業部長）會談取消，並無法牽制日本」，小泉進次郎本月9至11日之間已與到韓國訪問的台灣農業部官員舉行會談。