陸海警船撞軍艦 胡錫進嗆菲被刪文

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
環球時報前總編輯胡錫進11日深夜在微博和微信發文稱，要把中國海警船在黃岩島附近海域撞上解放軍桂林號驅逐艦的損失記到菲律賓的帳上。圖／截自胡錫進個人微信公眾號
大陸海警船十一日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍桂林號驅逐艦。陸媒環球時報前總編輯胡錫進十一日深夜在微博發文稱，中國執法船隻的損失要記到菲律賓挑釁者的帳上，並稱中方對菲船隻的入侵行為更堅決反制，但胡錫進此文隨後已被刪除。

大陸官方昨對此事件仍無說法，陸媒也無相關報導。而胡錫進對菲強硬表態後文章被刪，外界關注北京當局對此事反應及對中菲關係的影響。

胡錫進在前述文章稱，目前不清楚兩艘中國艦船上是否有人受傷。黃岩島自二○一二年爆發危機以來，長期是中菲摩擦的焦點之一。二○二四年五月，菲律賓「Atin Ito」聯盟組織百餘艘漁船，企圖接近黃岩島，遭到中方挫敗。在之前的多次摩擦中，中國海警船用水砲對菲律賓入侵船隻實施警告、驅離，雙方船隻也多次發生碰撞，菲方人員有過受傷紀錄。並稱大陸民眾對海警等執法力量的支持是無條件的。

針對這次事件，據菲方說法，當日菲方三艘艦艇正護送補給船，為菲漁民運輸物資，中國艦船前來驅逐，當時中國海警「南域號」正在追擊菲海岸防衛隊「蘇魯安號」，並以水砲攻擊。而解放軍「桂林號」驅逐艦試圖以更快的航速從旁包夾「蘇魯安號」，「蘇魯安號」靈活閃避，擺脫中方，並導致「南域號」撞上「桂林號」左舷。

中方則稱，當日菲派多船侵闖黃岩島領海，嚴重侵犯中方主權和權益，中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益。

南海 菲律賓 中國海警船

