不滿拜會達賴 陸外交部：不與捷克總統進行任何交往

捷克總統帕維爾7月27日在印度拜會西藏精神領袖達賴喇嘛並祝賀他90歲大壽，引發中國強烈不滿與抗議。中國外交部發言人林劍今晚宣布，中方決定不與帕維爾進行任何交往。

中國外交部今晚發布新聞稿，林劍答覆記者相關提問表示，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）不顧中方再三交涉和堅決反對，執意赴印度與達賴會面，嚴重違背捷克政府對中國政府所作政治承諾，損害中國主權和領土完整。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向捷方提出嚴正交涉。

林劍並表示，針對帕維爾「惡劣挑釁行徑」，中方決定不與帕維爾進行任何交往。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，帕維爾（Petr Pavel）7月22日赴日本訪問，行程結束後，帕維爾進行「私人訪問」，7月27日在印度拜會達賴喇嘛並祝賀他90歲大壽。

中國駐捷克大使館7月27日當晚隨即發布新聞稿，對帕維爾「罔顧中方嚴正立場和中捷關係大局」，執意赴印度與達賴喇嘛以及西藏流亡政府首席噶倫邊巴次仁等接觸，表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐捷克使館發言人稱，西藏自古就是中國領土一部分，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。達賴是「披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者」，絕非單純的宗教人士。其標榜所謂「中間道路」，幻想建立占中國領土1/4、歷史上從未存在過的「大藏區」，實際上是要搞「變相獨立」。

中國駐捷克使館發言人又稱，中方堅決反對任何國家的官方人士與達賴集團進行「任何形式的接觸」。

中國駐捷克使館發言人最後稱，中方敦促捷方恪守「一個中國」政治承諾，立即採取有效措施消除惡劣影響，停止向「藏獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中捷關係健康穩定發展。