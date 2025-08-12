復星國際郭廣昌親自帶隊拜會李家超 跟這件事有關？

香港《穩定幣條例》自8月1日起生效，多間機構有意申請穩定幣發行人牌照，而在港上市的復星國際也成為其中一員。陸媒騰訊新聞《一線》引述消息指出，復星國際已確定在港申請穩定幣牌照，並且已組建完整的穩定幣牌照申請團隊。

騰訊新聞《一線》稱，和復星在香港的其他業務不同，此次就香港穩定幣牌照申請事宜，復星創辦人郭廣昌顯得頗為上心。據了解，8月6日，郭廣昌親自帶領復星旗下的穩定幣團隊重點成員及其他部分高層，於一日內分別拜見香港特區行政長官李家超及香港財政司司長陳茂波。其中，財政司為香港穩定幣牌照審批監管機構金管局的直屬上級機構。復星方面對此表示，暫不置評。

香港穩定幣牌照已進入正式的申請流程。在7月底港府發布穩定幣申請指引後，根據香港金管局的時間表，擬申請牌照的機構可於8月1日後正式與金管局等機構建聯，直至9月30日或之前正式向金管局提交申請資料。這就代表，在正式提交資料前，大多數擬申請穩定幣牌照、且未曾進入穩定幣沙盒的機構將加速與港府有關監管官員見面。

公開資料顯示，郭廣昌旗下的復星國際於2007年在港上市，截至2024年底，該公司資產達人民幣7,965億元，旗下業務板塊包括不限於消費、財富、醫療等，而醫療板塊及聚焦旅遊和生活方式等板塊都在港星有上市主體，分別為復星醫藥、復星旅遊文化。

港媒《信報》指出，今年7月下旬，復星旗下數智化全球財富管理平台復星財富控股及其自主孵化的星路科技共同宣布，星路科技已完成近千萬美元A輪融資，投資方包括Solana Foundation（高性能區塊鏈生態）等Web3行業知名機構及財富管理的領先企業。該次融資不僅標誌著星路科技在RWA（Real World Assets，現實世界資產）賽道的領先地位，亦顯示復星財富控股正以「金融+科技」雙輪驅動，全速推進Web3產業布局。

此外，騰訊新聞《一線》指，據悉星路科技過去這段時間正積極對接踴躍嘗試在港發行RWA產品的中資機構，包括不限於貨幣基金代幣化產品、權益基金代幣化產品等。

復星財富執行長及星路科技董事長程康去年底稱，星路科技為復星集團在金融科技領域的關鍵布局，覆蓋客戶超過200家，除為B端客戶提供服務外，也會努力促進web3虛擬資產生態的發展。