直擊大陸新能源心臟 大九學堂走進「迪空間」

聚傳媒／ 校園記者江盈瑩報導
照片為比亞迪旗艦展示館「迪空間」一景，記者拍攝
馬英九基金會「大九學堂」師生一行由執行長蕭旭岑帶領，日前訪問中國大陸天津市，其中一項重點行程就是參訪比亞迪汽車的旗艦展示館「迪空間」。館內講解人員向同學們介紹新能源汽車的優勢，並針對社會大眾關注的電池安全議題，播放多段實驗與檢測影片。其中一項刀片電池擠壓測試影片顯示，顯示在遭受劇烈擠壓的情況下，電池仍未出現冒煙、燃燒或爆炸現象，展現了企業對安全性能的重視。

一位學員指出，在場館內最令他印象深刻的是比亞迪與大疆合作推出的「車載無人機系統」。該車型搭載4K無人機「靈鳶」，可在行駛過程中進行空拍攝影，讓駕駛能即時捕捉沿途壯麗景色，為日常駕駛增添更多互動與樂趣。

師生們在參訪結束後表示，此行不僅讓他們近距離了解大陸新能源汽車的發展現況，也見識到企業在安全技術與創新應用上的投入與突破。透過親眼觀察與現場交流，他們更加理解電動車產業在全球綠色轉型中的重要角色，也為未來兩岸在新能源與智慧交通領域的可能合作，開啟了更多想像空間。

值得一提的是，隨著全球汽車產業加速邁向電動化，大陸新能源汽車在技術創新與市場占有率上不斷突破，逐漸在世界舞台上嶄露頭角。但是早在1992年8月22日，被視為中國大陸「導彈之父」和「火箭之王」的錢學森便曾手寫信件給時任副總理的鄒家華，建議中國應跳過燃油車時代，直接投入新能源汽車研發。三十餘年後，這一構想已在多個產業基地落地生根。學生們在現場目睹該信，不由得佩服錢學森的先見之明。

聚傳媒

電池 電動 馬英九基金會

