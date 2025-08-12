時隔6年 中共黨校新修條例增「反對特權思想和特權現象」

中共中央印發修訂後的《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，這是中共中央在2019印發《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》後，對這一文件進行修訂。新修訂的《條例》保持原有框架基本不變，內容作了充實和完善，條文新增5條、修改66條。值得注意的是，修訂後的條例新增了「反對特權思想和特權現象」，規定每學期領導幹部講課總課時占比不低於20%，新增考核「遵規守紀情況」等。

據人民日報，上述新條例共13章，依序是：總則，設置和體制，班次和學制，教學工作，科研和決策諮詢工作，開放辦學，學員管理，隊伍建設，校風、教風和學風建設，機關黨的建設，辦學保障，執行與監督以及附則，共計為75條。

北京青年報指，新條例中增加多個內容，其中在第六條之六寫道，要嚴格遵守黨章黨規黨紀和憲法法律法規，知敬畏、存戒懼、守底線，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風，「反對特權思想和特權現象，反對任何濫用職權、謀求私利的行為，永葆清正廉潔的政治本色」。

新增內容還提到，堅持黨校姓黨，把旗幟鮮明講政治融入黨校（行政學院）工作全過程各方面，要「牢牢把握正確辦學方向」，還有要「提升人才培養引進、管理及服務水準」。同時，要堅持守正創新，「繼承和發揚辦學治校的光榮傳統」，「堅持系統觀念，注重統籌謀劃、整合資源，不斷增強工作的整體性和協同性。」

在「黨校（行政學院）對學員的教育培訓目標」方面，新條例增加規定，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。同時還增加規定，「樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀」，「全面提高履職能力，增強適應新時代中國特色社會主義事業發展要求、推進中國式現代化建設的本領」。

至於在「設置和體制」，新條例增加規定，國家舉辦的普通高等學校黨委應當設立黨校。與舊《條例》相比，新《條例》明確，「堅持全黨辦黨校」，「兼任黨校（行政學院）校長（院長）的黨委負責同志是主要責任人」。

另外，新條例明確，「建立健全黨政領導幹部到黨校（行政學院）講課、作報告和與學員座談的制度，每學期領導幹部講課總課時佔各級黨校（行政學院）主體班次總課時的比例不低於20%」。

新增內容還包括，「應當嚴肅培訓期間黨內政治生活」，規定「學員在校期間違反有關規定和紀律的，由黨校（行政學院）視情節輕重，商組織人事部門，給予約談提醒、通報批評、責令退學等處理；情節嚴重的，由有關部門給予組織處理、黨紀政務處分。」

在學員請銷假制度，新條例也有新增內容，「學員在培訓期間，一般不承擔所在單位的日常工作、出國（境）考察等任務。」「因特殊情況確需請假的，必須嚴格履行手續」。