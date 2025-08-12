陸海警船黃岩島撞自家軍艦 胡錫進要菲國付代價又刪文

大陸海警船11日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍「桂林號」驅逐艦。環球時報前總編輯胡錫進11日深夜在微博和微信發文稱，中國執法船隻的損失一定要記到菲律賓挑釁者的帳上。接下來中方對菲律賓船隻的入侵行為只會進行更堅決的反制，讓其為侵略行為付出應有代價。

但胡錫進隨後又刪除這篇題為「中國兩執法船在黃岩島碰撞？真如此，帳要記到菲律賓頭上」的文章。截至12日中午，大陸官方對此事仍無任何說法，大陸所有媒體也無相關報導。

胡錫進11日深夜發布的這篇文章稱，目前不清楚兩艘中國艦船上是否有人受傷。至發稿時，中國官方也尚未證實有中方執法船隻發生碰撞。

胡錫進稱，黃岩島自2012年爆發危機以來，長期是中菲摩擦的焦點之一。黃岩島是中國固有領土，菲律賓方面以各種方式進行挑釁。2024年5月，菲律賓「Atin Ito」聯盟組織百餘艘漁船，企圖接近黃岩島進行挑釁，遭到中方的挫敗。在之前的多次摩擦中，中國海警船用水炮對菲律賓入侵船隻實施警告、驅離，雙方船隻也多次發生碰撞，菲方人員有過受傷記錄。

胡錫進表示，在每一次雙方對峙中，中方都採取了專業、克制的態度，一方面對菲律賓入侵船隻進行了有效驅離，另一方面也控制了雙方的衝突烈度，避免了局勢嚴重升級。

文章強調，「中國民眾對海警等執法力量的全力支持是無條件的，我們也理解南海鬥爭的複雜性，能夠承受各種信息。中國社會在捍衛領土主權上的高度共識和團結牢不可破。」

據菲律賓方面的說法，11日菲方三艘艦艇正護送補給船，為菲律賓漁民運輸物資，不料中國艦船前來驅逐，當時中國海警舷號3104的「南域號」艦艇，正在追擊菲律賓海岸防衛隊「蘇魯安號」，並持續以水炮攻擊「蘇魯安號」。

此時航速更快的解放軍「桂林號」驅逐艦，試圖以更快的航速從旁包夾「蘇魯安號」，使其無路可走。然「蘇魯安號」一個靈活的閃避，擺脫了中方的包夾，並導致「南域號」一頭撞上「桂林號」左舷。

根據大陸外交部官網的文字記錄，在11日下午例行記者會上，彭博社記者問及當天中菲在黃岩島的最新爭端時，大陸外交部發言人林劍僅表示，「8月11日，菲律賓派多艘海警船、公務船和所謂漁船侵闖黃岩島領海，菲方軍機同時侵闖黃岩島領空。菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重危害海上和平穩定，性質惡劣。中方依法採取必要措施維護自身領土主權和海洋權益，合理合法。」