中美巴拿馬運河之爭 傅聰斥美方多次對中國指責抹黑

美國總統川普再度入主白宮後，對巴拿馬運河兩大要港由香港企業控制一事與北京當局爭吵不休，並誓言要奪回巴拿馬運河。對此，中國大陸常駐聯合國代表傅聰於當地時間11日在聯合國安理會的公開辯論會上，駁斥美國在巴拿馬運河問題上對中國的指責抹黑。

據中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，傅聰於當地時間11日表示，近一段時間，美國代表團多次在安理會借各種議題對中國進行無理指責和抹黑，中方對此堅決反對。中方一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認巴拿馬運河作為永久中立國際水道的地位。美方炮製謊言、無端攻擊中國，無非是為它控制巴拿馬運河製造藉口。中方堅決反對經濟脅迫和霸凌行徑，敦促美方停止造謠生事。

傅聰並稱，美國是破壞南中國海和平穩定的最大攪局者。美方在南中國海地區部署包括陸基中程導彈在內的進攻性武器，頻繁派遣大規模艦機到南中國海搞軍事偵察和演習，在別國的家門口耀武揚威、橫衝直撞，無非是想把南中國海攪亂，服務美國的地緣戰略私利。

傅聰還說，美國的霸權和冷戰思維、單邊主義行徑正急劇推升全球海上安全風險。美國至今未加入《聯合國海洋法公約》，不願履行相關義務；無視國際法和國際海底管理局警告，單方面決定開發國際海底資源，搶奪全人類共同財產；公然恐嚇巴拿馬運河、蘇伊士運河的正常運營，肆意挑戰他國主權；將涉海事務泛安全化，阻礙海上基礎設施建設，破壞產業鏈、供應鏈穩定。中方敦促美方深刻反思，切實承擔起大國應盡的責任。

傅聰重申，國際水道是全球貿易的重要生命線。巴拿馬持續有效管理運河，為世界航運和貿易發展做出重要貢獻。中方一貫尊重運河永久中立地位，堅定支持巴拿馬捍衛對運河的主權，確保運河的開放與暢通。

另，美聯社指出，美國代理駐聯合國大使謝伊（Dorothy Shea）隨後發言，指對中國在巴拿馬運河區域特別是關鍵基礎設施和港口運營上「過度影響力」的擔憂，「尤其是在關鍵基礎設施和港口營運部分」。

謝伊同時暗指中國在南海的主權聲索說道，「中國擴張且非法的海洋聲索與強勢行徑，展示了其對海洋安全和貿易所構成的威脅。」她稱，「中國在運河區的影響力，不僅對巴拿馬和美國構成風險，更可能威脅全球貿易與安全。」

此外，據香港南華早報報導，美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Cabrera）6日曾呼籲，將剔除中資企業掌控巴拿馬運河的關鍵港口，以遏制北京在當地的影響力。而卡布瑞拉批評負責運營巴拿馬港口的巴拿馬港務公司，後者是香港長和集團旗下的子公司。