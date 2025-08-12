習近平與巴西總統通話 強調團結反對單邊主義與保護主義

面對美國對各國祭出高額關稅，大陸國家主席習近平與巴西總統魯拉12日通電話時表示，各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，並稱金磚機制是凝聚全球南方共識的重要平台，全球南方國家應攜手維護國際公平正義和國際關係基本準則。魯拉則表示高度重視對華關係，願深化合作，反對單邊霸凌，維護多邊主義和共同利益。

據新華社報導，習近平12日應約與魯拉通電話。習近平說，中巴關係正處於歷史最好時期，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接開局良好、進展順利。中國願同巴西一道，抓住機遇，加強統籌，打造更多互利合作成果，樹立全球南方大國團結自強典範，攜手構建更公正世界和更可持續星球。

習近平表示，中國支持巴西人民捍衛國家主權，支持巴西維護自身正當權益。各國應團結起來，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義。金磚機制是凝聚全球南方共識的重要平臺，祝賀巴西成功舉辦金磚國家領導人會晤。

習近平還指，全球南方國家應攜手維護國際公平正義，維護國際關係基本準則，維護發展中國家的正當權益。中巴要繼續共同應對全球性挑戰，確保聯合國氣候變化貝倫大會成功，推動「和平之友」小組為政治解決烏克蘭危機發揮作用。

而在中方通稿，魯拉則表示，巴方高度重視對華關係，並期待加強對華合作，深化戰略對接，推動兩國關係更大發展。魯拉介紹巴西與美國關係近況以及巴方堅定維護自身主權的原則立場，讚賞中國堅持多邊主義，維護自由貿易規則，在國際事務中發揮負責任作用。巴方願同中方加強在金磚等多邊機制中的溝通協調，反對單邊霸凌行徑，維護各國共同利益。

另，據路透消息，巴西總統辦公室稱，魯拉與習近平進行了一個小時的會談。巴西總統府在聲明中稱，「雙方一致認可二十國集團和金磚國家在捍衛多邊主義方面發揮的作用。兩國元首還強調，他們願意繼續在兩國經濟之間尋找新的商業機會。」

魯拉近期曾透露，他將與金磚國家就如何應對川普的關稅問題展開對話。此前，川普警告，與金磚國家「反美政策」保持一致的國家將被額外加徵10%的關稅。