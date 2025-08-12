中菲黃岩島衝突 菲海警船讓陸艦艇相撞獲頒勳章

中菲南海衝突再升溫，菲律賓海警「蘇魯安號」11日遭中國海軍驅逐艦與海警船包夾，但其最終成功避開碰撞，反導致兩艘中國艦艇相撞。而菲律賓海警隊的蘇魯安號（BRP Suluan, MRRV-4406）全員齊聲高喊船名，歡呼成功躲避中國艦艇避免碰撞。蘇魯安號於12日返馬尼拉，全員獲授勳嘉獎。

菲律賓媒體《Philippine Daily Inquirer》11日報導指，中國海警3104號艦艇在黃岩島附近追逐一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻時，不慎與中共海軍051D型驅逐艦「桂林號」相撞。事故後，菲方即時提供救援，協助落水人員並醫療救治中國海警傷者。

據法新社報導，菲菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人Jay Tarriela於聲明中說，事件發生在具爭議性的黃岩島附近，當時菲律賓海岸防衛隊正護送分送援助物資給當地漁民的船隻。中國海警曾用水炮攻擊，菲方成功避開，而中國海警船艦艦首則嚴重受損。

同時，從菲方公布的影片可見，中國海警船及另艘船身較大並標有編號164的船隻相撞，傳出巨大撞擊聲。Jay Tarriela對此指，編號CCG 3104的中國海警船高速追趕菲律賓海警隊的蘇魯安號時，從菲方船隻右舷艉部進行冒險的操作，導致與解放軍海軍軍艦發生碰撞。

此後，在社群平台X長期聚焦於菲律賓國防與安全議題的帳號「Keen Sentinel」發出菲律賓海警隊的蘇魯安號（BRP Suluan, MRRV-4406）士兵們齊聲高喊船名的影片並寫道，蘇魯安號上驕傲的男女官兵們，「你們的航海技術和臨場反應保障了艦艇安全，成功智勝兩艘較大的中國船隻，在西菲律賓海立下功勞」，並在最後以菲律賓語「Mabuhay kayo!（意即祝你們長壽！或祝好！）」祝福船上士兵們。

針對成功避開中國海警的水炮攻擊，菲律賓國營媒體PTV於12日在官方Ｘ平台指出，菲律賓海岸防衛隊（PCG）表揚蘇魯安號（BRP Suluan，MRRV-4406）船員在近期黃岩島事件中的勇敢與無私奉獻。