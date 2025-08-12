香港兩款飲料遭人加入尿液 兩大超市全部下架

快訊

中央社／ 香港12日電

香港近日揭發兩款飲料遭人加入尿液，犯案男子已被捕，本地兩大超市連鎖集團惠康和百佳已把相關飲料全部下架。

在警方昨天公布案情後，惠康和百佳同時向媒體表示，受影響的飲料已經全部下架。

據公布，這起不可思議的案件持續發生約1年，被捕男子63歲，8月9日被捕，他涉嫌自去年9月起在九龍及港島部分地區的超市犯案，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖並放上貨架。兩款被加入尿液的飲料為塑瓶「加系可口可樂」（CocaCola Plus）和「七喜」。

警方初步調查後發現，被捕男子曾在超市與職員有不愉快經歷，懷疑犯案動機屬報復性質，警方已起訴他一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪。

根據案情，一名9歲男童7月18日在九龍一家超市買了一瓶可樂飲用後，覺得有濃烈異味並感到不適，到醫院求診後才揭發案件。

翻查紀錄，類似案件在港並不多見，較轟動的另一起案件於1994年7月至1995年2月間發生，當年一名獄警持續在便利店的紙包飲品注射迷藥，當事主購買飲品後，他尾隨對方，待受害人飲用後感不適時趁機搶劫。

在長達8個月的時間裡，這名獄警犯案超過20次，其後更曾禁錮一名女子並企圖勒索港幣30萬元，其後被捕，最終被判刑14年。

超市 汽水

相關新聞

大陸宣布：中美現行相互加徵關稅措施再延長90天

大陸商務部12日一早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美再次相互暫停實施24%關稅90天...

陸「戎裝副部長」楊友斌免職 共軍政工部加速肅清流毒？

中共近年持續加強整治軍隊違紀違法問題，香港星島日報今日刊出「中國觀察」專欄文章指出，隨著中共中央軍委嚴厲整頓軍隊政治工作...

陸國安部：「豬腳飯」外賣訂單 也可能洩漏國家機密

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片...

湘男12字評時事被拘 3審撤罰獲賠 時任縣委書記落馬

湖南湘陰男子肖新良2023年因在一段消防車救援視頻下留言「還在搞豆腐渣工程，統一招牌？」被警方以「不實言論」、「在網路上...

「政治逆風擋不住人民友好」 謝鋒提音樂外交喊話美

美中關稅休戰到期之際，中國駐美國大使謝鋒說，政治逆風擋不住人民友好，差異分歧不應成為中美關係的障礙，中美和平共處是理所應...

陸海警船黃岩島撞自家軍艦 胡錫進要菲國付代價又刪文

大陸海警船11日在南海黃岩島附近海域意圖驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎撞上解放軍「桂林號」驅逐艦。環球時報前總編輯胡錫...

