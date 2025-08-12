香港兩款飲料遭人加入尿液 兩大超市全部下架

香港近日揭發兩款飲料遭人加入尿液，犯案男子已被捕，本地兩大超市連鎖集團惠康和百佳已把相關飲料全部下架。

在警方昨天公布案情後，惠康和百佳同時向媒體表示，受影響的飲料已經全部下架。

據公布，這起不可思議的案件持續發生約1年，被捕男子63歲，8月9日被捕，他涉嫌自去年9月起在九龍及港島部分地區的超市犯案，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖並放上貨架。兩款被加入尿液的飲料為塑瓶「加系可口可樂」（CocaCola Plus）和「七喜」。

警方初步調查後發現，被捕男子曾在超市與職員有不愉快經歷，懷疑犯案動機屬報復性質，警方已起訴他一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪。

根據案情，一名9歲男童7月18日在九龍一家超市買了一瓶可樂飲用後，覺得有濃烈異味並感到不適，到醫院求診後才揭發案件。

翻查紀錄，類似案件在港並不多見，較轟動的另一起案件於1994年7月至1995年2月間發生，當年一名獄警持續在便利店的紙包飲品注射迷藥，當事主購買飲品後，他尾隨對方，待受害人飲用後感不適時趁機搶劫。

在長達8個月的時間裡，這名獄警犯案超過20次，其後更曾禁錮一名女子並企圖勒索港幣30萬元，其後被捕，最終被判刑14年。