目睹陸海警船撞自家軍艦 菲海警隊全員齊聲歡呼

中國海警3104號艦艇11日在黃岩島附近追逐一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻時，不慎與中共海軍051D型驅逐艦「桂林號」相撞。目睹此一景象的菲律賓海警隊的蘇魯安號（BRP Suluan, MRRV-4406）全員齊聲高喊船名，歡呼成功躲避中國艦艇避免碰撞。

菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人Jay Tarriela表示，事故發生在黃岩島東方約10.5海浬，涉及中國解放軍164號艦與中國海警3104號艦。當時中國海警正追逐菲律賓Suluan號巡邏艦，並在右舷進行危險機動，導致與解放軍軍艦相撞，造成海警艦艏部嚴重受損，無法航行。

事故後，菲方即時提供救援，協助落水人員並醫療救治中國海警傷者。事發時，菲方正護送物資給漁民，中國海警曾用水炮攻擊，菲方成功避開。

中國海警局新聞發言人甘羽則於同日表示，菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土。中國海警將依法在黃岩島海域進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

此後，在社群平台X長期聚焦於菲律賓國防與安全議題的帳號「Keen Sentinel」發出菲律賓海警隊的蘇魯安號（BRP Suluan, MRRV-4406）士兵們齊聲高喊船名的影片並寫道，蘇魯安號上驕傲的男女官兵們，「你們的航海技術和臨場反應保障了艦艇安全，成功智勝兩艘較大的中國船隻，在西菲律賓海立下功勞」，並在最後以菲律賓語「Mabuhay kayo!（意即祝你們長壽！或祝好！）」祝福船上士兵們。

對於11日大陸發生船艦自撞的事件之後，在大陸知名社群平台微博也掀起一陣討論。有網友指出，「這個世界並不太平，前方將士奮勇，珍惜和平，但犯我中華者雖遠必誅。」有人則氣憤說道，「昨天海軍和海警撞船這事真夠憋屈，菲律賓這都多少次了？一天天裝凱子念咒語－『神聖不可侵犯』『自古以來』，別人會怕你？偌大的國家有這麼多武器非要裝凱子，是俄羅斯估計早轟成渣了吧。」

另有網友揶揄道，「連個菲律賓都打不過，笑死」，「我覺得讓菲船靠近052D就算個失敗了，更何況讓052D受傷。」還有人表示，「不敢殺人就別拿刀，亙古不變的道理，亮劍不敢砍，丟人吶」；「囤了這麼久的這個艦那個艦，這個砲那個砲，最後戰績打的是自己船」。

同樣的消息在社群平台Ｘ也引起菲律賓網友議論，有網友標出大陸外交部及多個大陸官媒（新華社、中國日報等）帳號表示，「你（大陸官媒和外交部）怎麼這麼沉默不語？最近因為沒能給出好說法頭痛嗎？」

還有人用海軍術語「Bravo Zulu」表示，菲律賓做得太好了，「中國真尷尬」。不過，也有網友留言稱，「如果（菲律賓）想超越中國，還得繼續努力」；「中國說：『我會回來的。』」