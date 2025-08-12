貝森特：中國是現代世界最不均衡的經濟體

在中美7月28日至29日於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受日本媒體專訪時表示，中國是現代世界史上最不均衡的經濟體，北京的經濟政策本質是創造就業職位的政策，與西方民主國家有著根本不同。同時，貝森特就美國對中關係表示，中國是一個新的存在，是美國在經濟和軍事方面最大的競爭對手。

據日經中文網報導，美國總統川普的對等關稅措施於8月7日正式生效後，貝森特當天在美國財政部接受《日本經濟新聞》專訪時指出，中國是現代世界史上最不均衡的經濟體。美方認為很多中國產品的銷售價格低於生產成本。中國的製造業從政府那裡獲得巨大利益，本質是創造就業職位的政策。「中國經濟與西方國家和亞洲民主國家有著根本的不同。」

貝森特指出，從歷史來看，美國過去在經濟上有同盟國這樣的競爭對手，在軍事方面則有蘇聯作為競爭對手。「中國是一個新的存在，既是經濟方面最大的競爭對手，同時也是軍事方面最大的競爭對手。非市場經濟的中國擁有與我們不同的目標。我們正在致力於解決非常棘手的問題。」

對於亞洲生產過剩問題，貝森特說，如果他是日本或韓國的相關部門，可能會對新冠疫情危機時期中國增強產能感到擔憂，且這種增產動向正在向價值鏈的上游移動。

至於汽車領域，貝森特表示，中國在純電動汽車（EV）方面遙遙領先，日本豐田則在混合動力車方面大幅領先。如果中國（將政策重點）轉向混合動力車，將會出現什麼情況呢？他稱，重申一下，中國的政策方針在於就業目標和生產目標，而不是利潤目標。

新加坡《聯合早報》提到，貝森特今年6月曾表示，是否成為全球可靠的合作伙伴取決於中國的選擇，並重申中國需要轉向消費主導型的經濟，以幫助緩解全球失衡。

隨後，貝森特於7月31日接受美國CNBC訪問時說，美國已具備與中國達成貿易協議的條件，但談判「尚未100%完成」。他告訴CNBC，在斯德哥爾摩與中方舉行的最新一輪貿易談判中，美國談判代表「進行了據理力爭」。