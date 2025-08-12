快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸「戎裝副部長」楊友斌被免職，引發外界對中共解放軍政治幹部形象和權威重塑的高度關注。（圖／取自財新網微博）
大陸「戎裝副部長」楊友斌被免職，引發外界對中共解放軍政治幹部形象和權威重塑的高度關注。（圖／取自財新網微博）

中共近年持續加強整治軍隊違紀違法問題，香港星島日報今日刊出「中國觀察」專欄文章指出，隨著中共中央軍委嚴厲整頓軍隊政治工作部門，「戎裝副部長」楊友斌被免職，引發外界對中共解放軍政治幹部形象和權威重塑的高度關注。值得注意的是，原中共中央軍委委員苗華落馬後，政工部反腐措施加劇，建軍98周年招待會政工部無代表出現在主桌。

文章以「『戎裝副部長』免職惹關注」為題，內容首先提到，大陸國務院11日宣布任免國家工作人員，免去楊友斌的退役軍人事務部副部長職務。楊友斌來自中共解放軍，是退役軍人部「戎裝副部長」，屬於兼任性質，這也代表他不再擔任中共中央軍委政治工作部主任助理。在當前中共中央軍委要求「重塑政治幹部形象威信」的背景之下，這項任免案也引發外界關注。

文章寫道，楊友斌動向不明。2018年，為了不讓軍人「流血又流淚」，大陸國務院組建退役軍人部，整合民政部、人社部、軍委政工部等部門的有關職責。首任「戎裝副部長」是時任軍委政工部主任助理方永祥，他後來升任南部戰區副政委兼戰區陸軍政委，再進京擔任中共中央軍委辦公廳主任。

文章接著指，楊友斌是第二任「戎裝副部長」。他從事軍隊政治工作多年，曾任「鐵軍」師——原第54集團軍某紅軍師政委，中部戰區陸軍第83集團軍政治部副主任、第82集團軍政工部主任，東部戰區陸軍第72集團軍政委，2022年初擔任軍委政工部主任助理。

此外，文章提到，原苗華上將執掌軍委政工部7年，掌握軍隊高級將領考核選拔的便利，去年底落馬後，共軍就掀起新一輪反腐，當中不少是苗華舊部，以及一批政工將領。值得注意的是，今年大陸國防部舉辦招待會慶祝建軍98周年，軍委政工部沒有代表出現在主桌，包括「二把手」何宏軍上將也沒有現身。

文章認為，中共中央軍委上月發布《全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信的若干規定》，劍指苗華曾經負責的政工部，亦間接承認政工幹部形象崩塌，因此須重塑。目前尚不清楚楊友斌的動向，但政工部勢必「肅清流毒影響」。

此前，在苗華落馬、中共中央軍委副主席何衛東失蹤許久後，近日中共中央軍委發布一份「規定」，要求政治領導幹部帶頭徙木立信、「從嚴肅毒除弊」。

中共 主任 幹部

相關新聞

大陸宣布：中美現行相互加徵關稅措施再延長90天

大陸商務部12日一早公布7月28日至29日中美於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美再次相互暫停實施24%關稅90天...

陸「戎裝副部長」楊友斌免職 共軍政工部加速肅清流毒？

中共近年持續加強整治軍隊違紀違法問題，香港星島日報今日刊出「中國觀察」專欄文章指出，隨著中共中央軍委嚴厲整頓軍隊政治工作...

陸國安部：「豬腳飯」外賣訂單 也可能洩漏國家機密

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部12日通報，一名外送員在送餐時遇到顧客要求拍攝涉密單位周邊照片...

中菲黃岩島衝突 菲海警船讓陸艦艇相撞獲頒勳章

中菲南海衝突再升溫，菲律賓海警「蘇魯安號」11日遭中國海軍驅逐艦與海警船包夾，但其最終成功避開碰撞，反導致兩艘中國艦艇相...

目睹陸海警船撞自家軍艦 菲海警隊全員齊聲歡呼

中國海警3104號艦艇11日在黃岩島附近追逐一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船隻時，不慎與中共海軍051D型驅逐艦「桂林號...

貝森特：中國是現代世界最不均衡的經濟體

在中美7月28日至29日於瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受日本媒體專訪...

