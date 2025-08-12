陸「戎裝副部長」楊友斌免職 共軍政工部加速肅清流毒？

中共近年持續加強整治軍隊違紀違法問題，香港星島日報今日刊出「中國觀察」專欄文章指出，隨著中共中央軍委嚴厲整頓軍隊政治工作部門，「戎裝副部長」楊友斌被免職，引發外界對中共解放軍政治幹部形象和權威重塑的高度關注。值得注意的是，原中共中央軍委委員苗華落馬後，政工部反腐措施加劇，建軍98周年招待會政工部無代表出現在主桌。

文章以「『戎裝副部長』免職惹關注」為題，內容首先提到，大陸國務院11日宣布任免國家工作人員，免去楊友斌的退役軍人事務部副部長職務。楊友斌來自中共解放軍，是退役軍人部「戎裝副部長」，屬於兼任性質，這也代表他不再擔任中共中央軍委政治工作部主任助理。在當前中共中央軍委要求「重塑政治幹部形象威信」的背景之下，這項任免案也引發外界關注。

文章寫道，楊友斌動向不明。2018年，為了不讓軍人「流血又流淚」，大陸國務院組建退役軍人部，整合民政部、人社部、軍委政工部等部門的有關職責。首任「戎裝副部長」是時任軍委政工部主任助理方永祥，他後來升任南部戰區副政委兼戰區陸軍政委，再進京擔任中共中央軍委辦公廳主任。

文章接著指，楊友斌是第二任「戎裝副部長」。他從事軍隊政治工作多年，曾任「鐵軍」師——原第54集團軍某紅軍師政委，中部戰區陸軍第83集團軍政治部副主任、第82集團軍政工部主任，東部戰區陸軍第72集團軍政委，2022年初擔任軍委政工部主任助理。

此外，文章提到，原苗華上將執掌軍委政工部7年，掌握軍隊高級將領考核選拔的便利，去年底落馬後，共軍就掀起新一輪反腐，當中不少是苗華舊部，以及一批政工將領。值得注意的是，今年大陸國防部舉辦招待會慶祝建軍98周年，軍委政工部沒有代表出現在主桌，包括「二把手」何宏軍上將也沒有現身。

文章認為，中共中央軍委上月發布《全面肅清流毒影響，重塑政治幹部形象威信的若干規定》，劍指苗華曾經負責的政工部，亦間接承認政工幹部形象崩塌，因此須重塑。目前尚不清楚楊友斌的動向，但政工部勢必「肅清流毒影響」。

此前，在苗華落馬、中共中央軍委副主席何衛東失蹤許久後，近日中共中央軍委發布一份「規定」，要求政治領導幹部帶頭徙木立信、「從嚴肅毒除弊」。